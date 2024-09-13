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  • Saugu, kad ir kur bebūtumėte
  • Saugu, kad ir kur bebūtumėte
  • Saugu, kad ir kur bebūtumėte
  • Saugu, kad ir kur bebūtumėte
  • Saugu, kad ir kur bebūtumėte
  • Saugu, kad ir kur bebūtumėte
  • Saugu, kad ir kur bebūtumėte
  • Saugu, kad ir kur bebūtumėte
  • Saugu, kad ir kur bebūtumėte
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Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent ConnectedPrijungiamas kūdikio stebėjimo prietaisas

SCD923/26

4.6
| (255) Atsiliepimai | 92% Rekomenduoja šį gaminį
Saugu, kad ir kur bebūtumėte
Stebėkite savo kūdikį saugiai su „Philips Avent Connected Baby Monitor“ kūdikio stebėjimo prietaisu, kad ir kur bebūtumėte. Su mūsų saugaus ryšio sistema matysite kūdikį iš bet kurios namų vietos. O su „Baby Monitor+“ programėle galėsite situaciją stebėti nuolatos.
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Stebėkite kūdikį namuose, ir už jų ribų

Saugu, kad ir kur bebūtumėte

  • „Full HD“ raiškos kamera

  • Tėvų įrenginys, veikiantis iki 12 valandų

  • Saugi prisijungimo sistema

  • Prisijunkite per programą „Baby Monitor+“

Kad visada galėtumėte stebėti kūdikį

Mūsų pačių saugi prisijungimo sistema naudoja kelias šifruotas jungtis iš kūdikio įrenginio į tėvų įrenginį ir programėlę. Tai užtikrina patikimą ir saugų ryšį

„Full HD“ raiškos kamera su naktiniu matymu ir skaitmeniniu priartinimu

Matykite ir girdėkite savo mažylį namuose ir net nebūnant juose naudodami „Philips AVENT Baby Monitor +“ programėlę. Naudodamiesi „Wi-Fi“ arba mobiliuoju interneto ryšiu, galite stebėti vaizdą ir nuraminti kūdikį iš bet kurios vietos.

Pamatykite kiekvieną judesį, išgirskite kiekvieną kuždesį

Kūdikio stebėjimo įranga naudoja „Full HD“ raiškos kamerą su naktiniu matymu ir skaitmeniniu priartinimu, todėl jūsų mažylio kambario vaizdas bus ryškus tiek dieną, tiek ir naktį.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.6

iš 5

255

Atsiliepimai

92%

Rekomenduoja šį gaminį

13/09/2024

Lietuva

Lietuva

Stebejimo kamera

Man patinka si kamera nes turi labai daug privalumu, stebeti galima per telefona is bet kurios pasaulio vietos, galima irasyti vaizda arba nufotografuoti, leisti lopanines ar raminancius garsus, patiem isirasyti kokia dainele, kiti aparatai tokiu pliusu neturi

Argumentai už

Gali kalbeti vienu metu su savo kudikiu ir ji girdeti

Argumentai prieš

_

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Connected SCD923/26 Prijungiamas kūdikio stebėjimo prietaisas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Connected SCD923/26 Prijungiamas kūdikio stebėjimo prietaisas

29/01/2024

Lietuva

Lietuva

Pati geriausia mobili auklė

Neįsivaizduoju kūdikio auginimo be šio prietaiso. Puiki vaizdo ir garso kokybė net pastačius kamerą gerokai toliau nuo vaiko, galimybė stebėti vaizdą per telefoną, daug skirtingų melodijų (tarp jų white noise, lietaus/miško garsai ir pan.), mikrofonas ir t.t. Geriausia investicija ramiam poilsiui ar darbams kol vaikas miega :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Connected SCD923/26 Prijungiamas kūdikio stebėjimo prietaisas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Connected SCD923/26 Prijungiamas kūdikio stebėjimo prietaisas

17/06/2023

Lietuva

Lietuva

Auklė ramesniems nervams

Labai reikalinga daiktas norint ramiai jaustis ir stebėti savo vaikučio miegeli ar zaidimu laika🥰

Argumentai už

Ilgas nuotolis

Argumentai prieš

Nepastebejau

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Connected SCD923/26 Prijungiamas kūdikio stebėjimo prietaisas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Connected SCD923/26 Prijungiamas kūdikio stebėjimo prietaisas

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Iki 400 metrų lauke ir 50 metrų patalpoje

  2. Ekonominiu režimu po visiško įkrovimo