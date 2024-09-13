30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
„Full HD“ raiškos kamera
Tėvų įrenginys, veikiantis iki 12 valandų
Saugi prisijungimo sistema
Prisijunkite per programą „Baby Monitor+“
Mūsų pačių saugi prisijungimo sistema naudoja kelias šifruotas jungtis iš kūdikio įrenginio į tėvų įrenginį ir programėlę. Tai užtikrina patikimą ir saugų ryšį
Matykite ir girdėkite savo mažylį namuose ir net nebūnant juose naudodami „Philips AVENT Baby Monitor +“ programėlę. Naudodamiesi „Wi-Fi“ arba mobiliuoju interneto ryšiu, galite stebėti vaizdą ir nuraminti kūdikį iš bet kurios vietos.
Kūdikio stebėjimo įranga naudoja „Full HD“ raiškos kamerą su naktiniu matymu ir skaitmeniniu priartinimu, todėl jūsų mažylio kambario vaizdas bus ryškus tiek dieną, tiek ir naktį.
4.6
iš 5
255
Atsiliepimai
92%
Rekomenduoja šį gaminį
Dijora
13/09/2024
Lietuva
Stebejimo kamera
Man patinka si kamera nes turi labai daug privalumu, stebeti galima per telefona is bet kurios pasaulio vietos, galima irasyti vaizda arba nufotografuoti, leisti lopanines ar raminancius garsus, patiem isirasyti kokia dainele, kiti aparatai tokiu pliusu neturi
Argumentai už
Gali kalbeti vienu metu su savo kudikiu ir ji girdeti
Argumentai prieš
_
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Connected SCD923/26 Prijungiamas kūdikio stebėjimo prietaisas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Connected SCD923/26 Prijungiamas kūdikio stebėjimo prietaisas
mammm
29/01/2024
Lietuva
Pati geriausia mobili auklė
Neįsivaizduoju kūdikio auginimo be šio prietaiso. Puiki vaizdo ir garso kokybė net pastačius kamerą gerokai toliau nuo vaiko, galimybė stebėti vaizdą per telefoną, daug skirtingų melodijų (tarp jų white noise, lietaus/miško garsai ir pan.), mikrofonas ir t.t. Geriausia investicija ramiam poilsiui ar darbams kol vaikas miega :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Connected SCD923/26 Prijungiamas kūdikio stebėjimo prietaisas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Connected SCD923/26 Prijungiamas kūdikio stebėjimo prietaisas
17/06/2023
Lietuva
Auklė ramesniems nervams
Labai reikalinga daiktas norint ramiai jaustis ir stebėti savo vaikučio miegeli ar zaidimu laika🥰
Argumentai už
Ilgas nuotolis
Argumentai prieš
Nepastebejau
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Connected SCD923/26 Prijungiamas kūdikio stebėjimo prietaisas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Connected SCD923/26 Prijungiamas kūdikio stebėjimo prietaisas
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
Iki 400 metrų lauke ir 50 metrų patalpoje
Ekonominiu režimu po visiško įkrovimo