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Kūdikių stebėjimo priet. ir termometrai
Visos serijos
„Philips“ Avent Connected Prijungiamas kūdikio stebėjimo prietaisas
Nutraukta gamyba
Palaikymas
SCD923/26
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Kaip prisijungti prie „Philips AVENT“ kūdikių stebėjimo prietaiso?
Kodėl „Philips Avent“ kūdikių stebėjimo prietaisas yra šiltas?
Ar duomenys, saugomi ir perduodami mano „Philips AVENT“ prijungtu kūdikių stebėjimo įrenginiu, yra saugūs?
Ką turėčiau padaryti prieš išmesdamas (-a) kūdikio stebėjimo prietaisą?
Ar tėvų įrenginyje yra miego režimas?
Neįkraunamas stebėjimo prietaiso „Philips Avent Connected Baby Monitor“ tėvų įrenginys
Mano svečias nemato vaizdo programėlėje „Philips Avent Baby Monitor+“
Mano programėlė „Philips Avent Baby Monitor app+“ siunčia klaidingus pranešimus
Nutrūksta „Philips Avent“ prijungiamo kūdikio stebėjimo prietaiso ryšys
Negaliu nustatyti prietaisų ir „Philips Avent Baby Monitor+“ programėlės
Nesigirdi garso iš stebėjimo prietaiso „Philips Avent Connected Baby Monitor“ tėvų įrenginio
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