GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

„Philips“ Avent Connected Prijungiamas kūdikio stebėjimo prietaisas

Nutraukta gamyba

Palaikymas

„Philips“ Avent ConnectedPrijungiamas kūdikio stebėjimo prietaisas

SCD923/26

„Philips“ Avent Connected Prijungiamas kūdikio stebėjimo prietaisas

Nutraukta gamyba

Eiti į parduotuvę

Maksimaliai išnaudokite gaminį

Prisijunkite arba susikurkite paskyrą

Užregistruokite savo gaminį

Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

Greito pasirengimo darbui vadovas

  • PDF fail., 4.5 MB
  • 12 October 2021

Data Act Document

  • PDF fail., 378.4 kB
  • 17 September 2025

Dažnai užduodami klausimai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Garantija ir techninė priežiūra

Patikrinkite savo garantijos sąlygas ir pradėkite gaminio keitimą arba remontą

Rasti techninės priežiūros centrą

Raskite artimiausius paslaugų centrus, kuriuose atliekamas taisymas ir diagnostika bei tiekiamos originalios dalys

Garantija

Mūsų gaminių garantijos politika

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti