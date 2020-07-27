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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
2 oz / 60 ml
0 mėn. ir daugiau
Čiulptukas sukurtas taip, kad sumažintų maitinimo problemas, nukreipiant orą nuo kūdikio pilvuko.
Mūsų lankstus spiralinis dizainas kartu su komfortą suteikiančiais žiedlapiais leidžia atlikti natūralius judesius kūdikiui maitinantis.
Čiulptuko tekstūra itin minkšta, jis sukurtas taip, kad imituotų krūtį.
4.8
iš 5
6
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
MorenaB
27/07/2020
Hrvatska
Prva bočica za bebe
Bočica dobiva 5 zvjezdica jer je zaista super. Savršena za prve dane kada beba papa malo a često. Može se koristiti od prvog dana. Beba prihvaća sisač bez problema. Lijepo prianja u ruku. Lako se održava higijena bočice.
Argumentai už
Savršena.
Argumentai prieš
Nema negativnih primjedbi.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Baby Bottles SCF039/17 Bočica za bebe Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Baby Bottles SCF039/17 Bočica za bebe Natural
gabrielacik
20/11/2019
România
Foarte multumit
Mi-a fost foarte folositor in hranirea lui bebe Andrei.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml
Klara
14/06/2019
România
Rewiev Philips
Recomand cu mare drag acest biberon..Am trei copii si fiecare din ei au folosit doar acest biberon...este super practic si usor..bebe de 9 luni îl adora
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml
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