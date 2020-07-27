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  • Idealiai tinka lėtai geriantiems
  • Idealiai tinka lėtai geriantiems
  • Idealiai tinka lėtai geriantiems
  • Idealiai tinka lėtai geriantiems
  • Idealiai tinka lėtai geriantiems
  • Idealiai tinka lėtai geriantiems
  • Idealiai tinka lėtai geriantiems
  • Idealiai tinka lėtai geriantiems
  • Idealiai tinka lėtai geriantiems
  • Idealiai tinka lėtai geriantiems
  • Idealiai tinka lėtai geriantiems
  • Idealiai tinka lėtai geriantiems
  • Idealiai tinka lėtai geriantiems

„Philips“ Avent Baby BottlesKūdikių buteliukas „Natural“

SCF039/17

4.8
| (6) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Idealiai tinka lėtai geriantiems
Komplekte yra „First Flow“ čiulptukas. Maža talpa padeda užtikrinti tinkamą kiekį mažesniam kūdikio pilvukui. Buteliukai sukurti taip, kad sumažintų dieglius ir diskomfortą, nukreipiant orą nuo kūdikio pilvuko. Veikia su visais „Natural“ linijos čiulptukais.
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Idealiai tinka lėtai geriantiems

Idealiai tinka lėtai geriantiems

  • 2 oz / 60 ml

  • 0 mėn. ir daugiau

Sukurta sumažinti dieglius

Sukurta sumažinti dieglius

Čiulptukas sukurtas taip, kad sumažintų maitinimo problemas, nukreipiant orą nuo kūdikio pilvuko.

Lankstus, spiralinis dizainas, suderintas su patogiais žiedlapiais

Lankstus, spiralinis dizainas, suderintas su patogiais žiedlapiais

Mūsų lankstus spiralinis dizainas kartu su komfortą suteikiančiais žiedlapiais leidžia atlikti natūralius judesius kūdikiui maitinantis.

Minkštas čiulptukas sukurtas taip, kad imituotų krūtį

Minkštas čiulptukas sukurtas taip, kad imituotų krūtį

Čiulptuko tekstūra itin minkšta, jis sukurtas taip, kad imituotų krūtį.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

6

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

27/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Prva bočica za bebe

Bočica dobiva 5 zvjezdica jer je zaista super. Savršena za prve dane kada beba papa malo a često. Može se koristiti od prvog dana. Beba prihvaća sisač bez problema. Lijepo prianja u ruku. Lako se održava higijena bočice.

Argumentai už

Savršena.

Argumentai prieš

Nema negativnih primjedbi.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Baby Bottles SCF039/17 Bočica za bebe Natural

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Baby Bottles SCF039/17 Bočica za bebe Natural

20/11/2019

România

România

Foarte multumit

Mi-a fost foarte folositor in hranirea lui bebe Andrei.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml

14/06/2019

România

România

Rewiev Philips

Recomand cu mare drag acest biberon..Am trei copii si fiecare din ei au folosit doar acest biberon...este super practic si usor..bebe de 9 luni îl adora

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Kas yra diegliai ir kaip jie veikia kūdikį? Iš dalies dieglius sukelia maitinant nurytas oras, dėl to kūdikio pilvelyje atsiranda nemalonių pojūčių. Kūdikis ima verkti, tampa neramus.