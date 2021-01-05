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Kūdikių buteliukai ir čiulptukai
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„Philips“ Avent Baby Bottles Kūdikių buteliukas „Natural“
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SCF039/17
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Ar mano „Philips Avent“ maitinimo buteliukų gaminiai yra tarpusavyje suderinami?
Kuo originalus čiulptukas „Natural“ ar „Anti-colic“ skiriasi nuo čiulptuko „Natural Response“?
Ar „Philips Avent“ buteliukus galima laikyti šaldiklyje?
Ar mano „Philips Avent“ gaminyje nėra BPA ir BPS?
Čiulptukas „Philips Avent Natural“ arba „Natural Response“ susmunka
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