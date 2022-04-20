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Nutraukta gamyba
2 vnt.
Naujagimiams skirta tėkmė
0 mėn. ir daugiau
Platus krūties formos žindukas skatina natūralų maitinimą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.
Žinduko tekstūra itin minkšta, jis sukurtas taip, kad imituotų krūtį.
Lankstus, spiralinis dizainas suderintas su mūsų unikaliais, patogiais žiedlapiais, kad žindukas būtų lankstus ir nesubliūkštų, o maitinimas būtų natūralesnis.
4.8
iš 5
22
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
MartynaSz
20/04/2022
Polska
Rewelacyjny smoczek
Z całego serca polecamy smoczek Natural. Uwielbiam go za to, że przypomina kształtem kobiecą pierś i dzięki niemu Marysia w końcu zaakceptowała butelkę, przy czym jednocześnie nie zrezygnowała z piersi, co dla mnie jest niezwykle ważne. Smoczek jest miękki i łatwy w utrzymaniu w czystości, idealny już dla noworodka
Argumentai už
Kształt smoczka przypominający pierś, miękki, łatwy do utrzymania w czystości
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF041/27 Smoczek Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF041/27 Smoczek Natural
KereMere
11/04/2022
Polska
Świetny materiał i konstrukcja
Maluszek je z niego powoli, bez ulewania, mleko przepływa powoli. Smoczek jest miękki i delikatny. Idealny dla maluszka.
Argumentai už
Miękki, delikatny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF041/27 Smoczek Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF041/27 Smoczek Natural
mama inspiruje
07/04/2022
Polska
Polecam
Jak najbardziej polecam. Kształt bardzo zbliżony do sutka kobiecej piersi nie zaburza odruchu ssania u dziecka. Można stosować zamiennie z KP.
Argumentai už
Bydowa, wytrzymałość
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF041/27 Smoczek Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF041/27 Smoczek Natural
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011