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  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventČiulptukas „Natural“

SCF041/27

4.8
| (22) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį
Lengva derinti maitinant krūtimi
Mūsų itin minkštas, lankstus, spiralinio dizaino čiulptukas yra panašesnis į krūtį. Čiulptukas natūraliai apžiojamas dėl patogių žiedlapių ir natūralios formos, todėl lengva derinti maitinimą krūtimi ir iš buteliuko.
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Itin minkštas ir lankstus žindukas

Lengva derinti maitinant krūtimi

  • 2 vnt.

  • Naujagimiams skirta tėkmė

  • 0 mėn. ir daugiau

Platus krūties formos žindukas užtikrina natūralų žindymą

Platus krūties formos žindukas užtikrina natūralų žindymą

Platus krūties formos žindukas skatina natūralų maitinimą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.

Itin minkštas žindukas sukurtas taip, kad imituotų krūtį

Itin minkštas žindukas sukurtas taip, kad imituotų krūtį

Žinduko tekstūra itin minkšta, jis sukurtas taip, kad imituotų krūtį.

Lankstus, spiralinis dizainas, suderintas su patogiais žiedlapiais

Lankstus, spiralinis dizainas, suderintas su patogiais žiedlapiais

Lankstus, spiralinis dizainas suderintas su mūsų unikaliais, patogiais žiedlapiais, kad žindukas būtų lankstus ir nesubliūkštų, o maitinimas būtų natūralesnis.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

22

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2

20/04/2022

Polska

Polska

Rewelacyjny smoczek

Z całego serca polecamy smoczek Natural. Uwielbiam go za to, że przypomina kształtem kobiecą pierś i dzięki niemu Marysia w końcu zaakceptowała butelkę, przy czym jednocześnie nie zrezygnowała z piersi, co dla mnie jest niezwykle ważne. Smoczek jest miękki i łatwy w utrzymaniu w czystości, idealny już dla noworodka

Argumentai už

Kształt smoczka przypominający pierś, miękki, łatwy do utrzymania w czystości

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF041/27 Smoczek Natural

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF041/27 Smoczek Natural

11/04/2022

Polska

Polska

Świetny materiał i konstrukcja

Maluszek je z niego powoli, bez ulewania, mleko przepływa powoli. Smoczek jest miękki i delikatny. Idealny dla maluszka.

Argumentai už

Miękki, delikatny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF041/27 Smoczek Natural

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF041/27 Smoczek Natural

07/04/2022

Polska

Polska

Polecam

Jak najbardziej polecam. Kształt bardzo zbliżony do sutka kobiecej piersi nie zaburza odruchu ssania u dziecka. Można stosować zamiennie z KP.

Argumentai už

Bydowa, wytrzymałość

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF041/27 Smoczek Natural

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF041/27 Smoczek Natural

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011