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Nutraukta gamyba
2 vnt.
Greita tėkmė
6 m+
Platus krūties formos žindukas skatina natūralų maitinimą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.
Įkandimams atsparus ir glotnus čiulptukas skirtas kintantiems augančio kūdikio poreikiams.
Dėl žiedlapių ir viduje esančių vagelių čiulptukas yra lankstus ir nesubliūkštantis, kad maitintumėte nepertraukiamai.
4.9
iš 5
91
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Laputė
02/12/2021
Lietuva
Akcijos dalis
Labai geras žindukas
Tikrai labai patiko šis žindukas, kuris primena mamos krūtinę. Nors ir maitinu vaiką pati, bet reikalui esant be problemų geria ir iš buteliuko. Ši žinduką baudojau ir pirmam vaikui, tad tikrai rekomenduoju. „Philips kampanijos apžvalga"
Argumentai už
Artimas mamos krūtinei
Argumentai prieš
Nepastebėjau
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF044/27 Čiulptukas „Natural“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF044/27 Čiulptukas „Natural“
Drugelis65
02/12/2021
Lietuva
Akcijos dalis
Gaminys imituoja tikrą krūtį
„Philips kampanijos apžvalga". Buteliukų čiulptukai Natural yra tikrai puikūs, nes jie imituoja krūties formą, ir buvo gana lengva kūdikiui duoti ne tik pieną iš krūties, bet ir iš buteliuko su Natural čiulptuku.
Argumentai už
Kaip tikra krūtis
Argumentai prieš
Nėra
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF044/27 Čiulptukas „Natural“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF044/27 Čiulptukas „Natural“
Žiemužė
01/12/2021
Lietuva
Akcijos dalis
Čiulptuko forma užtikrina natūralų žindyma!
Produktą įvertinau 5 žvaigždutėm, nes jis turi daug privalumų. Čiulptuko greita tėkmė, primena mamos krūtį, natūraliai apžiojamas, bei galima derinti maitinimą lengvai su krūtimi ir iš buteliuko. Rekomenduoju šį produkta visom mamytėm!
Argumentai už
Lengva derinti maitinant krūtimi. Čiulptukas savo formą užtikrina natūralų žindyma. Lankstus, briaunotas čiulptuko dizainas. Yra vožtuvas, kuris sumažina dieglius ir diskomfortą.
Argumentai prieš
Mano manymu šiame produkte trūkumų nėra, atlieką savo funkciją puikiai.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF044/27 Čiulptukas „Natural“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF044/27 Čiulptukas „Natural“
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011