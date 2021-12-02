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  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventČiulptukas „Natural“

SCF044/27

4.9
| (91) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
Lengva derinti maitinant krūtimi
Mūsų itin minkštas ir nesubliūkštantis briaunotas čiulptukas yra skirtas augantiems kūdikiams. Dėl patogių žiedlapių ir natūralios čiulptuko formos jis natūraliai apžiojamas, todėl lengva derinti maitinimą krūtimi ir iš buteliuko.
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Natūralus žindimas

Lengva derinti maitinant krūtimi

  • 2 vnt.

  • Greita tėkmė

  • 6 m+

Platus krūties formos žindukas užtikrina natūralų žindymą

Platus krūties formos žindukas užtikrina natūralų žindymą

Platus krūties formos žindukas skatina natūralų maitinimą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.

Minkštas ir glotnus silikonas kintantiems kūdikio poreikiams

Įkandimams atsparus ir glotnus čiulptukas skirtas kintantiems augančio kūdikio poreikiams.

Lankstus, nesubliūkštantis, briaunotas čiulptuko dizainas

Lankstus, nesubliūkštantis, briaunotas čiulptuko dizainas

Dėl žiedlapių ir viduje esančių vagelių čiulptukas yra lankstus ir nesubliūkštantis, kad maitintumėte nepertraukiamai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

91

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

1

02/12/2021

Lietuva

Lietuva

Labai geras žindukas

Tikrai labai patiko šis žindukas, kuris primena mamos krūtinę. Nors ir maitinu vaiką pati, bet reikalui esant be problemų geria ir iš buteliuko. Ši žinduką baudojau ir pirmam vaikui, tad tikrai rekomenduoju. „Philips kampanijos apžvalga"

Argumentai už

Artimas mamos krūtinei

Argumentai prieš

Nepastebėjau

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF044/27 Čiulptukas „Natural“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF044/27 Čiulptukas „Natural“

02/12/2021

Lietuva

Lietuva

Gaminys imituoja tikrą krūtį

„Philips kampanijos apžvalga". Buteliukų čiulptukai Natural yra tikrai puikūs, nes jie imituoja krūties formą, ir buvo gana lengva kūdikiui duoti ne tik pieną iš krūties, bet ir iš buteliuko su Natural čiulptuku.

Argumentai už

Kaip tikra krūtis

Argumentai prieš

Nėra

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF044/27 Čiulptukas „Natural“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF044/27 Čiulptukas „Natural“

01/12/2021

Lietuva

Lietuva

Čiulptuko forma užtikrina natūralų žindyma!

Produktą įvertinau 5 žvaigždutėm, nes jis turi daug privalumų. Čiulptuko greita tėkmė, primena mamos krūtį, natūraliai apžiojamas, bei galima derinti maitinimą lengvai su krūtimi ir iš buteliuko. Rekomenduoju šį produkta visom mamytėm!

Argumentai už

Lengva derinti maitinant krūtimi. Čiulptukas savo formą užtikrina natūralų žindyma. Lankstus, briaunotas čiulptuko dizainas. Yra vožtuvas, kuris sumažina dieglius ir diskomfortą.

Argumentai prieš

Mano manymu šiame produkte trūkumų nėra, atlieką savo funkciją puikiai.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF044/27 Čiulptukas „Natural“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF044/27 Čiulptukas „Natural“

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011