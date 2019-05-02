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Nutraukta gamyba
1 buteliukas
8 oz / 240 ml
Lėtos tėkmės čiulptukas
1 mėn. ir daugiau
Žinduko tekstūra itin minkšta, jis sukurtas taip, kad imituotų krūtį.
Platus krūties formos žindukas skatina natūralų maitinimą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.
Lankstus, spiralinis dizainas suderintas su mūsų unikaliais, patogiais žiedlapiais, kad čiulptukas būtų lankstus ir nesubliūkštų, o maitinimas būtų natūralesnis.
4.6
iš 5
102
Atsiliepimai
91%
Rekomenduoja šį gaminį
Aien
02/05/2019
Lietuva
Idealus pirmiems mišinukų ragavimams
Nuostabi firma - viską perkame tik iš šios firmos. Turime ir šį ir didesnio kiekkio buteliukus. Rekomenduoju.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF053/17 „Natural“ stiklinis kūdikių buteliukas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF053/17 „Natural“ stiklinis kūdikių buteliukas
Marta61
02/04/2022
Polska
Doskonała butelka
Smoczek idealny dla niemowląt i strasznych dzieci. Butelka estetyczna dość ciężka lecz bardzo dobrze trzyma się ja w dłoni.
Argumentai už
Ergonomiczny kształt smoczka
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
Pa__ulka
01/04/2022
Polska
Świetnie wyprofilowane i elastyczne smoczek
Młodemu świetnie się pije z butelki . A ja jestem spokojna że nie odstawi piersi na bok. Smoczek jest miękki I elastyczny
Argumentai už
Elastyczne smoczek
Argumentai prieš
Szkło trochę ciężkie
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011
Kas yra diegliai ir kaip jie veikia kūdikį? Iš dalies dieglius sukelia maitinant nurytas oras, dėl to kūdikio pilvelyje atsiranda nemalonių pojūčių. Kūdikis ima verkti, tampa neramus.