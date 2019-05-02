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  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent„Natural“ stiklinis kūdikių buteliukas

SCF053/17

4.6
| (102) Atsiliepimai | 91% Rekomenduoja šį gaminį
Lengva derinti maitinant krūtimi
Mūsų buteliukas „Natural“ su itin minkštu čiulptuku yra panašesnis į krūtį. Čiulptukas natūraliai apžiojamas dėl plataus, krūties formos, lankstaus, spiralinio dizaino su patogiais žiedlapiais, todėl lengva derinti maitinimą krūtimi ir iš buteliuko.
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Natūralus žindimas

Lengva derinti maitinant krūtimi

  • 1 buteliukas

  • 8 oz / 240 ml

  • Lėtos tėkmės čiulptukas

  • 1 mėn. ir daugiau

Itin minkštas žindukas sukurtas taip, kad imituotų krūtį

Itin minkštas žindukas sukurtas taip, kad imituotų krūtį

Žinduko tekstūra itin minkšta, jis sukurtas taip, kad imituotų krūtį.

Platus krūties formos žindukas užtikrina natūralų žindymą

Platus krūties formos žindukas užtikrina natūralų žindymą

Platus krūties formos žindukas skatina natūralų maitinimą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.

Lankstus, spiralinis dizainas, suderintas su patogiais žiedlapiais

Lankstus, spiralinis dizainas, suderintas su patogiais žiedlapiais

Lankstus, spiralinis dizainas suderintas su mūsų unikaliais, patogiais žiedlapiais, kad čiulptukas būtų lankstus ir nesubliūkštų, o maitinimas būtų natūralesnis.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

102

Atsiliepimai

91%

Rekomenduoja šį gaminį

02/05/2019

Lietuva

Lietuva

Idealus pirmiems mišinukų ragavimams

Nuostabi firma - viską perkame tik iš šios firmos. Turime ir šį ir didesnio kiekkio buteliukus. Rekomenduoju.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF053/17 „Natural“ stiklinis kūdikių buteliukas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF053/17 „Natural“ stiklinis kūdikių buteliukas

02/04/2022

Polska

Polska

Doskonała butelka

Smoczek idealny dla niemowląt i strasznych dzieci. Butelka estetyczna dość ciężka lecz bardzo dobrze trzyma się ja w dłoni.

Argumentai už

Ergonomiczny kształt smoczka

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

01/04/2022

Polska

Polska

Świetnie wyprofilowane i elastyczne smoczek

Młodemu świetnie się pije z butelki . A ja jestem spokojna że nie odstawi piersi na bok. Smoczek jest miękki I elastyczny

Argumentai už

Elastyczne smoczek

Argumentai prieš

Szkło trochę ciężkie

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011

  2. Kas yra diegliai ir kaip jie veikia kūdikį? Iš dalies dieglius sukelia maitinant nurytas oras, dėl to kūdikio pilvelyje atsiranda nemalonių pojūčių. Kūdikis ima verkti, tampa neramus.