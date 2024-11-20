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  • Nuramina naujagimius nuo pat gimimo
  • Nuramina naujagimius nuo pat gimimo
  • Nuramina naujagimius nuo pat gimimo
  • Nuramina naujagimius nuo pat gimimo
  • Nuramina naujagimius nuo pat gimimo
  • Nuramina naujagimius nuo pat gimimo
  • Nuramina naujagimius nuo pat gimimo
  • Nuramina naujagimius nuo pat gimimo
  • Nuramina naujagimius nuo pat gimimo
  • Nuramina naujagimius nuo pat gimimo
  • Nuramina naujagimius nuo pat gimimo
  • Nuramina naujagimius nuo pat gimimo
  • Nuramina naujagimius nuo pat gimimo
  • Nuramina naujagimius nuo pat gimimo
  • Nuramina naujagimius nuo pat gimimo
  • Nuramina naujagimius nuo pat gimimo

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent Sootherultra start

SCF075/02

4.9
| (173) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Nuramina naujagimius nuo pat gimimo
Dvasios ramybė nuo pirmosios dienos. „Philips Avent Ultra Start“ čiulptukas yra pagamintas taip, kad tilptų į mažą jūsų naujagimio burnytę ir jį galima saugiai naudoti iki šešių mėnesių amžiaus. Nesvarbu, kas rūpinasi kūdikiu, patogumas ir atsipalaidavimas yra šalia!
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prekinį ženklą rekomenduoja mamos visame pasaulyje1

Mažas ir lengvas, kad tiktų idealiai

Nuramina naujagimius nuo pat gimimo

  • Skirtas naujagimiams

  • Ortodontinis ir be BPA

  • 2 pakuotės

  • 0–2 mėn. kūdikiams

Lengvas čiulptukas naujagimiams, saugiai naudojamas iki 6 mėn. amžiaus

Lengvas čiulptukas naujagimiams, saugiai naudojamas iki 6 mėn. amžiaus

Mūsų naujagimių čiulptukai specialiai skirti mažoms burnytėms ir veideliams. Dėl dizaino be žiedelio ir savo lengvumo, tai yra puikus pirmasis čiulptukas, tinkantis kūdikiams iki 6 mėn. amžiaus. Čiulptuko forma ir dydis padeda kūdikiui patogiai pereiti prie mūsų „Philips Avent ultra air“ ir „ultra soft“ čiulptukų asortimento, todėl visuomet patenkinami jo natūralaus čiulpimo poreikiai.

98 % čiulptuko priėmimas*

98 % čiulptuko priėmimas*

Kai klausėme tėvų, kaip jų mažyliai reaguoja į mūsų tekstūrinius, silikoninius čiulptukus, vidutiniškai 98 % teigė, kad jų kūdikiams patinka čiulptukai „Philips Avent ultra“.

Optimalus sveikam burnos vystymuisi

Optimalus sveikam burnos vystymuisi

Mūsų ortodontiniai simetriški minkšti silikoniniai čiulptukai yra skirti natūraliam burnos vystymuisi.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

173

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
1

20/11/2024

Polska

Polska

Idealny na pierwszy smoczek dziecka

Smoczek ma bardzo miękki i elastyczny silikonowy kapturek, który imituje kształt piersi. Dzięki temu dziecko łatwo akceptuje smoczek, nie odczuwając różnicy w porównaniu do ssania piersi. Jego konstrukcja zapewnia naturalne ssanie, co jest korzystne dla rozwoju jamy ustnej i mięśni twarzy. Ponadto, smoczek Philips Ultra Start jest zaprojektowany w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko podrażnień czy zaczerwienień skóry wokół ust, dzięki specjalnemu wentylowi, który zapewnia cyrkulację powietrza i zapobiega gromadzeniu się wilgoci. Smoczek jest łatwy w utrzymaniu czystości można go wygodnie sterylizować.

Argumentai už

Mały kształt, nie zapycha buzi dziecka, nie podrażnia ust ani buzi, dobrze odprowadza powietrze

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra Start SCF075/01 Smoczek

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra Start SCF075/01 Smoczek

19/11/2024

Polska

Polska

Pięknie swiecą

Smoczki są bardzo dobrze wykonane, są miękkie i szybko uspokajają maluszka, moja córeczka polubiła je już od pierwszych dni, dużym plusem jest to ze świecą w ciemności ponieważ bez problemu mogę znaleźć smoczka w nocy w nocy w łóżeczku.

Argumentai už

Świecą w ciemności, lekki,miękki, odporny na wysoką temperaturę

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący

19/11/2024

Polska

Polska

Bardzo dobry smoczek

Smoczek posiada specjalne otwory wentylacyjne, które zapewniają idealny przepływ powietrza, są wykonane z silikonu który jest odporny na wysoką temperaturę, a podczas sterylizacji nie zmienia koloru ani kształtu . Smoczki majak piękne kolory i urocze na nich obrazki,

Argumentai už

Trwałość, jakość, kształt.

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra Start SCF075/03 Smoczek

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra Start SCF075/03 Smoczek

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  1. Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 2023 metų JAV vartotojų apklausa patvirtino, kad „ultra“ serijos čiulptukams naudojamą tekstūrinį čiulptuką „Philips Avent“, priima 98 % kūdikių (n=201).

  2. Dėl higienos keiskite čiulptukus kas 4 savaites