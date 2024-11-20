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Nutraukta gamyba
Skirtas naujagimiams
Ortodontinis ir be BPA
2 pakuotės
0–2 mėn. kūdikiams
Mūsų naujagimių čiulptukai specialiai skirti mažoms burnytėms ir veideliams. Dėl dizaino be žiedelio ir savo lengvumo, tai yra puikus pirmasis čiulptukas, tinkantis kūdikiams iki 6 mėn. amžiaus. Čiulptuko forma ir dydis padeda kūdikiui patogiai pereiti prie mūsų „Philips Avent ultra air“ ir „ultra soft“ čiulptukų asortimento, todėl visuomet patenkinami jo natūralaus čiulpimo poreikiai.
Kai klausėme tėvų, kaip jų mažyliai reaguoja į mūsų tekstūrinius, silikoninius čiulptukus, vidutiniškai 98 % teigė, kad jų kūdikiams patinka čiulptukai „Philips Avent ultra“.
Mūsų ortodontiniai simetriški minkšti silikoniniai čiulptukai yra skirti natūraliam burnos vystymuisi.
4.9
iš 5
173
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Kiniiia013
20/11/2024
Polska
Akcijos dalis
Idealny na pierwszy smoczek dziecka
Smoczek ma bardzo miękki i elastyczny silikonowy kapturek, który imituje kształt piersi. Dzięki temu dziecko łatwo akceptuje smoczek, nie odczuwając różnicy w porównaniu do ssania piersi. Jego konstrukcja zapewnia naturalne ssanie, co jest korzystne dla rozwoju jamy ustnej i mięśni twarzy. Ponadto, smoczek Philips Ultra Start jest zaprojektowany w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko podrażnień czy zaczerwienień skóry wokół ust, dzięki specjalnemu wentylowi, który zapewnia cyrkulację powietrza i zapobiega gromadzeniu się wilgoci. Smoczek jest łatwy w utrzymaniu czystości można go wygodnie sterylizować.
Argumentai už
Mały kształt, nie zapycha buzi dziecka, nie podrażnia ust ani buzi, dobrze odprowadza powietrze
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra Start SCF075/01 Smoczek
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra Start SCF075/01 Smoczek
Kasia S.
19/11/2024
Polska
Akcijos dalis
Pięknie swiecą
Smoczki są bardzo dobrze wykonane, są miękkie i szybko uspokajają maluszka, moja córeczka polubiła je już od pierwszych dni, dużym plusem jest to ze świecą w ciemności ponieważ bez problemu mogę znaleźć smoczka w nocy w nocy w łóżeczku.
Argumentai už
Świecą w ciemności, lekki,miękki, odporny na wysoką temperaturę
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący
Kasia S.
19/11/2024
Polska
Akcijos dalis
Bardzo dobry smoczek
Smoczek posiada specjalne otwory wentylacyjne, które zapewniają idealny przepływ powietrza, są wykonane z silikonu który jest odporny na wysoką temperaturę, a podczas sterylizacji nie zmienia koloru ani kształtu . Smoczki majak piękne kolory i urocze na nich obrazki,
Argumentai už
Trwałość, jakość, kształt.
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra Start SCF075/03 Smoczek
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra Start SCF075/03 Smoczek
Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
2023 metų JAV vartotojų apklausa patvirtino, kad „ultra“ serijos čiulptukams naudojamą tekstūrinį čiulptuką „Philips Avent“, priima 98 % kūdikių (n=201).
Dėl higienos keiskite čiulptukus kas 4 savaites