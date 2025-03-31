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„Philips“ Avent Soother ultra start
Nutraukta gamyba
Palaikymas
SCF075/02
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Ar saugu naudoti spalvą pakeitusias „Philips Avent“ gaminių dalis?
Skaičiau pranešimų apie čiulptukus ir bisfenolį A (BPA) – kaip užtikrinate, kad „Philips Avent“ čiulptukuose nėra bisfenolio A (BPA)?
Kodėl „Avent“ antgaliai ir žindukai gaminami iš silikono, o ne iš latekso?
Kokio amžiaus kūdikiams skirtas „AVENT ultra start“?
Kaip patikrinti „Philips Avent“ žinduko saugumą?
Patikrinkite savo garantijos sąlygas ir pradėkite gaminio keitimą arba remontą
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