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  • Nuramina naujagimius nuo pat gimimo
  • Nuramina naujagimius nuo pat gimimo
  • Nuramina naujagimius nuo pat gimimo
  • Nuramina naujagimius nuo pat gimimo
  • Nuramina naujagimius nuo pat gimimo
  • Nuramina naujagimius nuo pat gimimo
  • Nuramina naujagimius nuo pat gimimo
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  • Nuramina naujagimius nuo pat gimimo
  • Nuramina naujagimius nuo pat gimimo
  • Nuramina naujagimius nuo pat gimimo
  • Nuramina naujagimius nuo pat gimimo
  • Nuramina naujagimius nuo pat gimimo
  • Nuramina naujagimius nuo pat gimimo

„Philips“ Avent Pacifierultra start

SCF075/12

4.9
| (173) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Nuramina naujagimius nuo pat gimimo
Ramybė nuo pat gimimo. „Philips Avent“ čiulptukai yra pagaminti taip, kad tiktų naujagimio burnai, ir gali būti saugiai naudojami iki 6 mėnesių. Patogumas ir palengvėjimas visada šalia, nesvarbu, kas rūpinasi kūdikiu. Dabar 80% augalų pagrindu. *
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prekinį ženklą rekomenduoja mamos visame pasaulyje1

Mažas ir lengvas, kad tiktų idealiai

Nuramina naujagimius nuo pat gimimo

  • Skirtas naujagimiams

  • Be BPA

  • 2 rinkiniai, 80 % augalinės kilmės*

  • 0–2 mėn. kūdikiams

Pritaikytas mažoms burnytėms

Pritaikytas mažoms burnytėms

Mūsų naujagimių čiulptukai specialiai skirti mažoms burnytėms ir veideliams. Dėl dizaino be žiedelio ir savo lengvumo, tai yra puikus pirmasis čiulptukas, tinkantis kūdikiams iki 6 mėn. amžiaus. Čiulptuko forma ir dydis padeda kūdikiui patogiai pereiti prie mūsų „Philips Avent ultra air“ ir „ultra soft“ čiulptukų asortimento, todėl visuomet patenkinami jo natūralaus čiulpimo poreikiai.

Ortodontinis čiulptukas, sukurtas natūraliai burnos ertmės raidai

Ortodontinis čiulptukas, sukurtas natūraliai burnos ertmės raidai

Mūsų ortodontiniai žindukai yra pagaminti iš minkšto silikono, kuris palaiko natūralius burnos raumenų judesius ir padeda sumažinti netaisyklingo sąkandžio riziką. Siauras čiulptuko kaklelis yra sukurtas taip, kad sumažintų spaudimą tarp liežuvio ir gomurio. „Philips Avent ultra“ čiulptukai yra nepriklausomai sertifikuoti „Oral Health Foundation“. Pagaminti iš 100 % maistui tinkamo silikono, jie yra patvaresni ir ilgesnio tarnavimo nei guminiai (latekso) čiulptukai ir juose nėra BPA, BPS, ftalatų, PVC ir policiklinių aromatinių angliavandenilių.

Mėgstami kūdikių, kurių 98 % mėgsta čiulptuką**

Mėgstami kūdikių, kurių 98 % mėgsta čiulptuką**

Mūsų tekstūruoti silikoniniai žindukai sukurti taip, kad imituotų mamos krūties pojūtį. Paklausę tėvų, kaip jų mažyliai reaguoja į juos, vidutiniškai 98 % atsakė, kad jų kūdikiai priima „Philips Avent ultra“ čiulptukus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

173

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
1

20/11/2024

Polska

Polska

Idealny na pierwszy smoczek dziecka

Smoczek ma bardzo miękki i elastyczny silikonowy kapturek, który imituje kształt piersi. Dzięki temu dziecko łatwo akceptuje smoczek, nie odczuwając różnicy w porównaniu do ssania piersi. Jego konstrukcja zapewnia naturalne ssanie, co jest korzystne dla rozwoju jamy ustnej i mięśni twarzy. Ponadto, smoczek Philips Ultra Start jest zaprojektowany w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko podrażnień czy zaczerwienień skóry wokół ust, dzięki specjalnemu wentylowi, który zapewnia cyrkulację powietrza i zapobiega gromadzeniu się wilgoci. Smoczek jest łatwy w utrzymaniu czystości można go wygodnie sterylizować.

Argumentai už

Mały kształt, nie zapycha buzi dziecka, nie podrażnia ust ani buzi, dobrze odprowadza powietrze

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra Start SCF075/01 Smoczek

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra Start SCF075/01 Smoczek

19/11/2024

Polska

Polska

Pięknie swiecą

Smoczki są bardzo dobrze wykonane, są miękkie i szybko uspokajają maluszka, moja córeczka polubiła je już od pierwszych dni, dużym plusem jest to ze świecą w ciemności ponieważ bez problemu mogę znaleźć smoczka w nocy w nocy w łóżeczku.

Argumentai už

Świecą w ciemności, lekki,miękki, odporny na wysoką temperaturę

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący

19/11/2024

Polska

Polska

Bardzo dobry smoczek

Smoczek posiada specjalne otwory wentylacyjne, które zapewniają idealny przepływ powietrza, są wykonane z silikonu który jest odporny na wysoką temperaturę, a podczas sterylizacji nie zmienia koloru ani kształtu . Smoczki majak piękne kolory i urocze na nich obrazki,

Argumentai už

Trwałość, jakość, kształt.

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra Start SCF075/03 Smoczek

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultra Start SCF075/03 Smoczek

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Kietos plastikinės dalys, išskyrus silikoninį žinduką (masės balanso metodas).

  2. 2023 m. JAV vartotojų apklausa patvirtino, kad „ultra“ serijos čiulptukams naudojamą tekstūrinį čiulptuką „Philips Avent“, priima 98 % kūdikių (n=201).

  3. Palyginti su tradiciniais čiulptukų sterilizavimo metodais (virinimu).

  4. Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites.