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„Philips“ Avent Pacifier ultra start

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„Philips“ Avent Pacifierultra start

SCF075/12

„Philips“ Avent Pacifier ultra start

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Maksimaliai išnaudokite gaminį

  • „Philips Avent“ žindukų valymas ir sterilizavimas naudojant laikymo dėklą ir mikrobangų krosnelę
    „Philips Avent“ žindukų valymas ir sterilizavimas naudojant laikymo dėklą ir mikrobangų krosnelę
  • Vandens pašalinimas iš „Philips Avent“ žindukų spenelio
    Vandens pašalinimas iš „Philips Avent“ žindukų spenelio

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  • PDF fail., 1.6 MB
  • 9 July 2025

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