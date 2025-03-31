Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Čiulptukai
Visos serijos
„Philips“ Avent Pacifier ultra start
Palaikymas
SCF075/12
Eiti į parduotuvę
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
Naudotojo vadovas
Visi (6)
Skaičiau pranešimų apie čiulptukus ir bisfenolį A (BPA) – kaip užtikrinate, kad „Philips Avent“ čiulptukuose nėra bisfenolio A (BPA)?
Ar „Philips Avent“ čiulptukai yra saugūs mano kūdikiui?
Kiek laiko galima naudoti „Philips Avent“ čiulptuką?
Kuo skiriasi „Philips Avent“ čiulptukai?
Kaip pašalinti vandenį iš „Philips Avent“ žinduko?
Ar „Philips Avent“ čiulptukai yra saugūs sveikam burnos ertmės vystymuisi?
Patikrinkite savo garantijos sąlygas ir pradėkite gaminio keitimą arba remontą
Rasti techninės priežiūros centrą
Raskite artimiausius paslaugų centrus, kuriuose atliekamas taisymas ir diagnostika bei tiekiamos originalios dalys
Garantija
Mūsų gaminių garantijos politika
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti