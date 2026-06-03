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  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent ultra airčiulptukas

SCF086/26

4.9
| (651) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį
Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
Pajuskite oro teikiamą komfortą. „Philips Avent ultra air“ čiulptukas turi itin dideles skylutes orui, kad kūdikio oda išliktų sausa. Čiulptukai yra įvairių spalvų ir dizainų.
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prekinį ženklą rekomenduoja mamos visame pasaulyje1

Itin didelės oro angos jūsų patogumui

Leiskite mažylio odelei kvėpuoti

  • Leiskite kūdikio odelei kvėpuoti

  • Ortodontiniai be BPA

  • 1 dalies

  • 0–6 mėn.

Leidžia kūdikio odelei kvėpuoti

Leidžia kūdikio odelei kvėpuoti

Ypač didelės oro angos vėdina kūdikio odą, kad ji būtų sausesnė ir raminama.

98 % priėma čiulptuką*

98 % priėma čiulptuką*

Kai klausėme tėvų, kaip jų mažyliai reaguoja į mūsų tekstūrinius, silikoninius čiulptukus, vidutiniškai 98 % teigė, kad jų kūdikiams patinka „Philips Avent ultra soft“ ir „ultra air“ čiulptukai.

Čiulptukas pagamintas iš 100 % maistinio silikono

Čiulptukas pagamintas iš 100 % maistinio silikono

Sąmoningai pasirinkome silikono medžiagą „Ultra soft“ ir „Ultra air“ čiulptukams, nes tai saugi ir inertiška medžiaga, plačiai naudojama medicinoje, kurioje nėra pavojingų cheminių medžiagų, endokrininę sistemą veikiančių medžiagų (pvz., BPA) ir alergenų.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

651

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

03/06/2026

Lietuva

Lietuva

Geras čiulptukas

Labai geras Philips Avent čiulptukas – minkštas, patogus ir kūdikiui lengvai priimtinas. Patinka, kad atrodo kokybiškas ir ramina mažylį be jokių problemų

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF080/06 čiulptukas

Date of Use 2025-12-28

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF080/06 čiulptukas

Date of Use 2025-12-28

26/09/2024

Lietuva

Lietuva

Philips avent ultra air čiulptukas

Su pirmu vaiku išbandėme begalę čiulptukų, kol radome tinkamą, ir tai buvo philips avent. Todėl su antru vaikučiu jau žinojau ką rinktis! Vaikas čiulptuką pripažino iš karto. Labai džiaugiuosi, kad šie čiulptukai mums tinka, yra ortodontiniai ir leidžia odytei kvėpuoti.

Argumentai už

Leidžia odai kvėpuoti yra ortodontinis

Argumentai prieš

Nepastebėjome

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF085/15 Čiulptukas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF085/15 Čiulptukas

30/08/2024

Lietuva

Lietuva

Žindukas

Avent žindukus rinkausi abiems savo vaikams. Mažylė nuo pat pradžiu naudoja būtent šį žinduką. Patinka tiek forma tiek dizainas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF085/15 Čiulptukas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF085/15 Čiulptukas

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  1. Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 2016–2017 m. atlikti JAV vartotojų bandymai parodė, kad tekstūriniai „Philips Avent“ čiulptukai, naudojami „ultra air“ ir „ultra soft“ čiulptukuose, patinka vidutiniškai 98 % dalyvių

  2. Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites