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Patogiai prisitaiko prie natūralių kūdikio veido linijų
Minkšti ir lankstūs „Philips Avent Soothie Heart“ čiulptukai nepateks į kūdikio nosį. Vienos dalies dizainas iš medicinoje naudojamo silikono su perdirbama dėžute iš 90 % augalinės kilmės medžiagų.*
Vientisas silikoninis dizainas
Be BPA
2 vnt.
0–6 mėn.
Specialios širdies formos skydelis pagamintas taip, kad atitiktų natūralią jūsų kūdikio veido formą ir užtikrintų maksimalų komfortą nesidaužydamas į mažą nosytę.
Tvirta vientisa konstrukcija pagaminta iš lankstaus medicinoje naudojamo silikono. Mūsų ekspertų grupė sukūrė jį specialiai jūsų 0–6 mėnesių naujagimiui.
Čiulptukas turi simetrišką, apvalų spenelį, kuris yra pritaikytas kūdikio burnos anatomijai ir padeda sumažinti spaudimą tarp liežuvio ir burnos. „Philips Avent“ čiulptukas yra nepriklausomai sertifikuotas „Oral Health Foundation“.
4.5
iš 5
43
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Mamyte22
11/01/2023
Lietuva
Vaiko mėgstamiausi
Mano vaiko neatskiriamas palydovas – Philips Avent čiulptukai. Labai kokybiški ir vaiko mėgstami - rekomenduoju!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Soothie SCF099/21 „Soothie“
Naudojimo data 2021-12-11
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Soothie SCF099/21 „Soothie“
Naudojimo data 2021-12-11
Zelts
29/07/2022
Latvija
Manam bērnam ļoti patika
Gluds materiāls, caurspīdīgs, viegli tīrāms un nekļūst lipīgs dienas laika!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Soothie SCF099/22 Soothie
Naudojimo data 2022-01-29
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Soothie SCF099/22 Soothie
Naudojimo data 2022-01-29
Viktoriia Lehenko
01/09/2024
Polska
Smoczek jest 100/100
Smoczek jest doskonały. Ale co zrobić po 6 miesiącach? Córka nie chce innych modeli.
Argumentai prieš
Żadnych wad
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Naudojimo data 2024-05-01
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Naudojimo data 2024-05-01
Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
Masės balanso metodas.
Visai čiulptukai turi vienodą spenelio formą ir vientisą konstrukciją, taip pat yra ir įvairios skydelio formos, įskaitant platinamus JAV ligoninėse.
Palyginti su tradiciniais čiulptukų sterilizavimo metodais (virinimu).
Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites.