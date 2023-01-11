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  • Vieno gaminio nuotrauka
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  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
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„Philips“ Avent Soothie„Soothie“

SCF099/27

4.5

| (43) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį

Patogiai prisitaiko prie natūralių kūdikio veido linijų

Minkšti ir lankstūs „Philips Avent Soothie Heart“ čiulptukai nepateks į kūdikio nosį. Vienos dalies dizainas iš medicinoje naudojamo silikono su perdirbama dėžute iš 90 % augalinės kilmės medžiagų.*

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prekinį ženklą rekomenduoja mamos visame pasaulyje1

Lankstus, medicinoje naudojamas silikono čiulptukas

Patogiai prisitaiko prie natūralių kūdikio veido linijų

  • Vientisas silikoninis dizainas

  • Be BPA

  • 2 vnt.

  • 0–6 mėn.

Prisitaiko prie veido kontūrų, kad kūdikiui būtų patogu

Prisitaiko prie veido kontūrų, kad kūdikiui būtų patogu

Specialios širdies formos skydelis pagamintas taip, kad atitiktų natūralią jūsų kūdikio veido formą ir užtikrintų maksimalų komfortą nesidaužydamas į mažą nosytę.

Vientisa konstrukcija, pagaminta iš 100 % medicinoje naudojamo silikono

Vientisa konstrukcija, pagaminta iš 100 % medicinoje naudojamo silikono

Tvirta vientisa konstrukcija pagaminta iš lankstaus medicinoje naudojamo silikono. Mūsų ekspertų grupė sukūrė jį specialiai jūsų 0–6 mėnesių naujagimiui.

Simetriškas, apvalus spenelis

Simetriškas, apvalus spenelis

Čiulptukas turi simetrišką, apvalų spenelį, kuris yra pritaikytas kūdikio burnos anatomijai ir padeda sumažinti spaudimą tarp liežuvio ir burnos. „Philips Avent“ čiulptukas yra nepriklausomai sertifikuotas „Oral Health Foundation“.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

43

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

11/01/2023

Lietuva

Lietuva

Vaiko mėgstamiausi

Mano vaiko neatskiriamas palydovas – Philips Avent čiulptukai. Labai kokybiški ir vaiko mėgstami - rekomenduoju!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Soothie SCF099/21 „Soothie“

Naudojimo data 2021-12-11

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Soothie SCF099/21 „Soothie“

Naudojimo data 2021-12-11

29/07/2022

Latvija

Latvija

Manam bērnam ļoti patika

Gluds materiāls, caurspīdīgs, viegli tīrāms un nekļūst lipīgs dienas laika!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Soothie SCF099/22 Soothie

Naudojimo data 2022-01-29

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Soothie SCF099/22 Soothie

Naudojimo data 2022-01-29

01/09/2024

Polska

Polska

Smoczek jest 100/100

Smoczek jest doskonały. Ale co zrobić po 6 miesiącach? Córka nie chce innych modeli.

Argumentai prieš

Żadnych wad

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

Naudojimo data 2024-05-01

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

Naudojimo data 2024-05-01

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  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Masės balanso metodas.

  2. Visai čiulptukai turi vienodą spenelio formą ir vientisą konstrukciją, taip pat yra ir įvairios skydelio formos, įskaitant platinamus JAV ligoninėse.

  3. Palyginti su tradiciniais čiulptukų sterilizavimo metodais (virinimu).

  4. Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites.