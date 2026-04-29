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SCF099/27
Skaičiau pranešimų apie čiulptukus ir bisfenolį A (BPA) – kaip užtikrinate, kad „Philips Avent“ čiulptukuose nėra bisfenolio A (BPA)?
Ar „Philips Avent“ čiulptukai yra saugūs mano kūdikiui?
Kuo skiriasi „Philips Avent“ čiulptukai?
Kaip patikrinti „Philips Avent“ žinduko saugumą?
Kaip pašalinti vandenį iš „Philips Avent“ žinduko?
Kiek laiko galima naudoti „Philips Avent“ čiulptuką?
Ar svarbu laikytis „Philips Avent“ amžiaus rekomendacijų?
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