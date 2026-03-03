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Nutraukta gamyba
SCF132/32
0–6 mėn.
Kad „Philips Avent“ čiulptuką bet kuriuo metu galėtumėte patogiai išimti
Plokšti, lašo formos ir simetriški „Philips Avent“ čiulptukai yra patogūs augančio kūdikio gomuriui, dantims ir dantenoms, net jei jie burnoje apsiverčia.
Silikoninis „Philips Avent“ čiulptukas yra beskonis ir bekvapis, todėl jis labiau priimtinas jūsų kūdikiui. Silikonas yra švelnus, skaidrus, lengvai valomas ir jis nepasidaro lipnus. Čiulptukas yra stiprus, ilgalaikis ir nepraranda savo formos bei spalvos ilgą laiką.
Atsiliepimai
Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.