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Nutraukta gamyba
SCF142/00
Pritaikyta, kad būtų patogu laikyti mažomis rankytėmis
Puodeliai gali būti naudojami su rankenėlėmis arba be jų
Visi „Philips Avent“ buteliukai ir puodeliai yra suderinami, išskyrus stiklinius buteliukus ir puodelius vyresniems vaikams / puodelius „My First Big Kid Cup“. Tad galite maišyti ir derinti, kad sukurtumėte savo tobulą puodelį, tinkantį pradedančio vaikščioti kūdikio individualiems raidos poreikiams.
3.2
iš 5
11
Atsiliepimai
jpic
12/12/2014
Polska
Wygodne i praktyczne
Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
koguska
12/12/2014
Polska
Wygodne i praktyczne
Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Wiśniawisnia
17/12/2013
Polska
100% funkcjonalności
100% funkcjonalności, a nawet więcej, ponieważ w czasie ząbkowania służyły też jak gryzak. Łatwo do zamontowania, a mimo ciężkiego życia, czyli wyciąganie, upadanie nie popękały. Polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia