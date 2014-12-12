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  • Sukurta tam, kad galėtų gerti patys
  • Sukurta tam, kad galėtų gerti patys
  • Sukurta tam, kad galėtų gerti patys
  • Sukurta tam, kad galėtų gerti patys

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventPagalbinės rankenėlės puodeliui

SCF142/00

3.2
| (11) Atsiliepimai
Sukurta tam, kad galėtų gerti patys
Mokomosios rankenėlės tinka „Philips Avent“ maitinimo buteliukams ir puodeliams bei padeda gerti patiems bet kokio vystymosi etapo metu. Jos lengvai uždedamos ir nuimamos, taigi puodelius galima naudoti su rankenėlėmis ar be jų. Yra žalių ir oranžinių rankenėlių.
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Lengvai nuimamos puodelio rankenėlės

Sukurta tam, kad galėtų gerti patys

Gražiai lenktos formos

Pritaikyta, kad būtų patogu laikyti mažomis rankytėmis

Lengva uždėti ir nuimti

Puodeliai gali būti naudojami su rankenėlėmis arba be jų

Suderinama su „Philips Avent“ buteliukais ir puodeliais

Visi „Philips Avent“ buteliukai ir puodeliai yra suderinami, išskyrus stiklinius buteliukus ir puodelius vyresniems vaikams / puodelius „My First Big Kid Cup“. Tad galite maišyti ir derinti, kad sukurtumėte savo tobulą puodelį, tinkantį pradedančio vaikščioti kūdikio individualiems raidos poreikiams.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.2

iš 5

11

Atsiliepimai

2

12/12/2014

Polska

Polska

Wygodne i praktyczne

Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

12/12/2014

Polska

Polska

Wygodne i praktyczne

Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

17/12/2013

Polska

Polska

100% funkcjonalności

100% funkcjonalności, a nawet więcej, ponieważ w czasie ząbkowania służyły też jak gryzak. Łatwo do zamontowania, a mimo ciężkiego życia, czyli wyciąganie, upadanie nie popękały. Polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

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