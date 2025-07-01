Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Motinos ir vaiko priežiūra
Visos serijos
„Philips“ Avent Pagalbinės rankenėlės puodeliui
Nutraukta gamyba
Palaikymas
SCF142/00
Eiti į parduotuvę
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
Visi (2)
Ar saugu naudoti spalvą pakeitusias „Philips Avent“ gaminių dalis?
Ar mano „Philips Avent“ gaminyje nėra BPA ir BPS?