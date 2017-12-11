GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Ypač mažas ir lengvas, skirtas jūsų mažyliui
  • Ypač mažas ir lengvas, skirtas jūsų mažyliui
  • Ypač mažas ir lengvas, skirtas jūsų mažyliui
  • Ypač mažas ir lengvas, skirtas jūsų mažyliui
  • Ypač mažas ir lengvas, skirtas jūsų mažyliui
  • Ypač mažas ir lengvas, skirtas jūsų mažyliui
  • Ypač mažas ir lengvas, skirtas jūsų mažyliui
  • Ypač mažas ir lengvas, skirtas jūsų mažyliui
  • Ypač mažas ir lengvas, skirtas jūsų mažyliui
  • Ypač mažas ir lengvas, skirtas jūsų mažyliui

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventČiulptukas „Mini“

SCF151/01

4.7
| (38) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį
Ypač mažas ir lengvas, skirtas jūsų mažyliui
„Philips Avent Mini“ čiulptuku nuraminsite mažus, iki 2 mėn. amžiaus, kūdikius. Mūsų mažas, lengvas skydelis bus patogus jūsų naujagimiui ir nesilies prie jo nosies. Mūsų ortodontinis lankstus čiulptukas pritaikytas mažylio burnos vystymuisi.
Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

prekinį ženklą rekomenduoja mamos visame pasaulyje1

Patogus jūsų naujagimiui

Ypač mažas ir lengvas, skirtas jūsų mažyliui

  • Pritaikytas naujagimiui

  • 0–2 mėn. kūdikiams

  • Ortodontiniai be BPA

  • 2 vnt.

Ypač mažas ir lengvas, skirtas mažiems kūdikiams

Ypač mažas ir lengvas, skirtas mažiems kūdikiams

Čiulptuko „Mini“ skydelis ypatingai mažas ir lengvas, skirtas mažiems kūdikiams iki 2 mėnesių amžiaus.

9 iš 10 kūdikių priima mūsų čiulptukus*

9 iš 10 kūdikių priima mūsų čiulptukus*

Kūdikiai žino, kas jiems patinka! Klausėme mamų, kokia yra jų mažylių reakcija į „Philips Avent“ čiulptukus, ir 9 iš 10 kūdikių priima mūsų čiulptukus.*

Skirtas natūraliai burnos raidai

Skirtas natūraliai burnos raidai

Mūsų lankstus, silikoninis čiulptukas yra simetriškos formos ir, kūdikiui augant, prisitaiko prie jo gomurio, dantų ir dantenų.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.7

iš 5

38

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

11/12/2017

Polska

Polska

Dobry produkt

Dostałam ten smoczek 0-2 msc razem z buteleczka avent w szkole rodzenia. I cale szczęście bo przydal się gdy zaraz po cc dziecko trafiło do inkubatora. Malej pasował.Położne zachwycaly się tym smoczkiem. Niestety gdy córka zaczęła ssać piers odrzuciła tego smoka,a ponieważ się przejadala,gdyz zaspokajala potrzebę ssania moja piersią, szukałam innego smoczka. Wreszcie trafiłam na soothy z misiem i to byl strzal w dziesiątkę. Córka ssala z luboscia tylko soothy,az do 2 urodzin.Niestety kiedy 1zgubila a 2kolejne przegryzla dałam jej ten pierwszy 0-2msc(schowałam go na pamiątkę) i o dziwo pełna akceptacja. I tak historia zatoczyla koło ;) Aha,Soothy nie spowodowal wady zgryzu-ząbki są perfekcyjnie proste.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF151/01 Minismoczek

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF151/01 Minismoczek

27/04/2016

Polska

Polska

polecam

idealny smoczek dla najmłodszych dzieci, pierwszy jaki zaakceptowała moja córeczka. Lekki, nie zaburza karmienia piersią

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF151/02 Minismoczek

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF151/02 Minismoczek

16/10/2015

Polska

Polska

Świetny smczek

Wspaniały smoczek na początek, miękki silikon, ładny, nieprzytaczający wygląd, nie zakrywa buzi dziecka w takim stopniu jak smoczki innych firm, zgrabny,otworki wentylacyjne i co najważniejsze u nas nie zaburzył ssania piersi.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF151/01 Minismoczek

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF151/01 Minismoczek

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 2014 m. metų gamintojas

  2. Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites

  3. Pasaulinis čiulptukų prekių ženklas nr. 1

  4. Mūsų asortimentas skirtas mamos ir kūdikiams visais jų raidos etapais

  5. Išbandyta internetu su 100 mamų, JK 2012 m.