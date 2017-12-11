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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Pritaikytas naujagimiui
0–2 mėn. kūdikiams
Ortodontiniai be BPA
2 vnt.
Čiulptuko „Mini“ skydelis ypatingai mažas ir lengvas, skirtas mažiems kūdikiams iki 2 mėnesių amžiaus.
Kūdikiai žino, kas jiems patinka! Klausėme mamų, kokia yra jų mažylių reakcija į „Philips Avent“ čiulptukus, ir 9 iš 10 kūdikių priima mūsų čiulptukus.*
Mūsų lankstus, silikoninis čiulptukas yra simetriškos formos ir, kūdikiui augant, prisitaiko prie jo gomurio, dantų ir dantenų.
4.7
iš 5
38
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Mama83
11/12/2017
Polska
Dobry produkt
Dostałam ten smoczek 0-2 msc razem z buteleczka avent w szkole rodzenia. I cale szczęście bo przydal się gdy zaraz po cc dziecko trafiło do inkubatora. Malej pasował.Położne zachwycaly się tym smoczkiem. Niestety gdy córka zaczęła ssać piers odrzuciła tego smoka,a ponieważ się przejadala,gdyz zaspokajala potrzebę ssania moja piersią, szukałam innego smoczka. Wreszcie trafiłam na soothy z misiem i to byl strzal w dziesiątkę. Córka ssala z luboscia tylko soothy,az do 2 urodzin.Niestety kiedy 1zgubila a 2kolejne przegryzla dałam jej ten pierwszy 0-2msc(schowałam go na pamiątkę) i o dziwo pełna akceptacja. I tak historia zatoczyla koło ;) Aha,Soothy nie spowodowal wady zgryzu-ząbki są perfekcyjnie proste.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF151/01 Minismoczek
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF151/01 Minismoczek
justinek
27/04/2016
Polska
polecam
idealny smoczek dla najmłodszych dzieci, pierwszy jaki zaakceptowała moja córeczka. Lekki, nie zaburza karmienia piersią
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF151/02 Minismoczek
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF151/02 Minismoczek
paulisa008
16/10/2015
Polska
Świetny smczek
Wspaniały smoczek na początek, miękki silikon, ładny, nieprzytaczający wygląd, nie zakrywa buzi dziecka w takim stopniu jak smoczki innych firm, zgrabny,otworki wentylacyjne i co najważniejsze u nas nie zaburzył ssania piersi.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF151/01 Minismoczek
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF151/01 Minismoczek
Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
2014 m. metų gamintojas
Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites
Pasaulinis čiulptukų prekių ženklas nr. 1
Mūsų asortimentas skirtas mamos ir kūdikiams visais jų raidos etapais
Išbandyta internetu su 100 mamų, JK 2012 m.