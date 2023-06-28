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  • Padeda ilgiau ir patogiai maitinti krūtimi*
  • Padeda ilgiau ir patogiai maitinti krūtimi*
  • Padeda ilgiau ir patogiai maitinti krūtimi*
  • Padeda ilgiau ir patogiai maitinti krūtimi*
  • Padeda ilgiau ir patogiai maitinti krūtimi*
  • Padeda ilgiau ir patogiai maitinti krūtimi*
  • Padeda ilgiau ir patogiai maitinti krūtimi*
  • Padeda ilgiau ir patogiai maitinti krūtimi*
  • Padeda ilgiau ir patogiai maitinti krūtimi*
  • Padeda ilgiau ir patogiai maitinti krūtimi*
  • Padeda ilgiau ir patogiai maitinti krūtimi*
  • Padeda ilgiau ir patogiai maitinti krūtimi*
  • Padeda ilgiau ir patogiai maitinti krūtimi*
  • Padeda ilgiau ir patogiai maitinti krūtimi*

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventSpenelio gaubtelis

SCF153/01

4.8
| (264) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį
Padeda ilgiau ir patogiai maitinti krūtimi*
Spenelių gaubteliai sukurti taip, kad padėtų jums maitinti krūtimi, kai susiduriate su spenelių problemomis arba apžiojimo iššūkiais. Dėl itin plono, drugelio formos gaubtelio krūtis liečiasi prie kūdikio ir padeda toliau megzti ryšį maitinant krūtimi.
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Suderinami produktai
Viengubas elektrinis įkraunamas

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Elektrinis pientraukis

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Motinos pieno maišeliai

SCF603/25

Kūdikiui lengva apžioti ir švelnu jūsų odai*

Padeda ilgiau ir patogiai maitinti krūtimi*

  • Speciali forma išlaiko sąlytį su oda

  • Apsaugo skaudančius spenelius

  • Mažas dydis (15 mm)

  • 2 vnt.

Speciali forma leidžia išlaikyti odos sąlytį su kūdikiu

Speciali forma leidžia išlaikyti odos sąlytį su kūdikiu

Mūsų spenelių apsaugos yra itin plonos, drugelio formos. Jos sukurtos taip, kad palaikytumėte odos sąlytį su kūdikiu. Dėl formos ne tik nosis, bet ir skruostas liečiasi su krūtimi ir kūdikis gali užuosti mamos kvapą bei paliesti mamos odą. Tiesiog uždėkite apsaugą ant spenelio vidurio ir įsitikinkite, kad kūdikis gali tinkamai apžioti visą areolę. Mėgaukitės kurdama ryšį su mažyliu ir kartu apsaugodama spenelius.

Sukurta taip, kad padėtų susidoroti su tinkamo apžiojimo iššūkiais

Sukurta taip, kad padėtų susidoroti su tinkamo apžiojimo iššūkiais

Sukūrėme spenelių apsaugas taip, kad padėtume kūdikiams įveikti ankstyvuosius apžiojimo iššūkius ir padėtume jums ilgiau maitinti krūtimi*. Spenelių apsauga skirta moterims, kurios turi plokščius ar įdubusius spenelius, ir kūdikiams, kurių čiulpimo refleksai silpni arba kurie turi burnos anomalijų. Spenelių apsauga suteikia speneliui tinkamą apžioti formą ir išlaiko stačią padėtį kūdikio maitinimosi pertraukų metu.

Skirta jautriems, pažeistiems ar skausmingiems speneliams

Skirta jautriems, pažeistiems ar skausmingiems speneliams

Spenelių apsaugos skirtos tam, kad maitinimas būtų patogus ir švelnesnis, kai speneliai pažeisti, suskilę ar skausmingi. Jos padeda sumažinti spenelių trynimą ir tempimą maitinant krūtimi, tad galite patogiai maitinti kūdikį geriausiu savo pienu.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

264

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

28/06/2023

Lietuva

Lietuva

Pirkinys pasiteisino

Puikiai laikosi, kas tokio tipo gaminiams dažniausiai nebūdinga. Kadangi medžiaga permatoma, vaikas net nepastebėjo maitinimo proceso pokyčių.

Argumentai už

Patinka, kad labai ploni, lengva prižiūrėti

Argumentai prieš

Nėra

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF153/03 Spenelio gaubtelis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF153/03 Spenelio gaubtelis

28/06/2023

Lietuva

Lietuva

Tikraa atradimas!

Labai rekomenduoju mamoms, kurios žindo kūdikius, kuriems dygsta dantukai. Vienintelis minusas, reikia skirti laiko išvalyti, bet labai pasiteisino, kadangi pati susidūriau su spenelių skausmais, nes sūnus linkęs labai kandžioti. Patiko, kad tinka ir didesniems speneliams, nes puikiai laikosi.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF153/03 Spenelio gaubtelis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF153/03 Spenelio gaubtelis

28/06/2023

Lietuva

Lietuva

Patiko!

Gaminys patiko. Nesitikėjau, kad dukrytei taip ‘’prilips’’. Kadangi medžiaga labai plona, net nepastebi, kad ant spenelio kažkas uždėta. Labai lankstus. Pasiteisino.

Argumentai už

Patogu naudoti

Argumentai prieš

Nepastebėjau trūkumų

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF153/03 Spenelio gaubtelis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF153/03 Spenelio gaubtelis

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Atsakomybės apribojimai

  1. esant plokštiems ar įdubusiems, pažeistiems, jautriems, suskilusiems, skausmingiems speneliams ir kūdikiams, kuriems kyla apžiojimo iššūkių

  2. 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011

  3. Šioje skiltyje pateikiamos naudotojų nuomonės apie gaminį. „Philips“ atsiriboja nuo šioje skiltyje. pateikto naudotojų turinio, todėl visa jame pateikta techninė informacija ir (arba) patarimai dėl gaminio naudojimo nėra laikomi oficialia „Philips“ informacija.