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Speciali forma išlaiko sąlytį su oda
Apsaugo skaudančius spenelius
Mažas dydis (15 mm)
2 vnt.
Mūsų spenelių apsaugos yra itin plonos, drugelio formos. Jos sukurtos taip, kad palaikytumėte odos sąlytį su kūdikiu. Dėl formos ne tik nosis, bet ir skruostas liečiasi su krūtimi ir kūdikis gali užuosti mamos kvapą bei paliesti mamos odą. Tiesiog uždėkite apsaugą ant spenelio vidurio ir įsitikinkite, kad kūdikis gali tinkamai apžioti visą areolę. Mėgaukitės kurdama ryšį su mažyliu ir kartu apsaugodama spenelius.
Sukūrėme spenelių apsaugas taip, kad padėtume kūdikiams įveikti ankstyvuosius apžiojimo iššūkius ir padėtume jums ilgiau maitinti krūtimi*. Spenelių apsauga skirta moterims, kurios turi plokščius ar įdubusius spenelius, ir kūdikiams, kurių čiulpimo refleksai silpni arba kurie turi burnos anomalijų. Spenelių apsauga suteikia speneliui tinkamą apžioti formą ir išlaiko stačią padėtį kūdikio maitinimosi pertraukų metu.
Spenelių apsaugos skirtos tam, kad maitinimas būtų patogus ir švelnesnis, kai speneliai pažeisti, suskilę ar skausmingi. Jos padeda sumažinti spenelių trynimą ir tempimą maitinant krūtimi, tad galite patogiai maitinti kūdikį geriausiu savo pienu.
4.8
iš 5
264
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
Lukrečiukas23
28/06/2023
Lietuva
Akcijos dalis
Pirkinys pasiteisino
Puikiai laikosi, kas tokio tipo gaminiams dažniausiai nebūdinga. Kadangi medžiaga permatoma, vaikas net nepastebėjo maitinimo proceso pokyčių.
Argumentai už
Patinka, kad labai ploni, lengva prižiūrėti
Argumentai prieš
Nėra
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF153/03 Spenelio gaubtelis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF153/03 Spenelio gaubtelis
MusuLietuva
28/06/2023
Lietuva
Akcijos dalis
Tikraa atradimas!
Labai rekomenduoju mamoms, kurios žindo kūdikius, kuriems dygsta dantukai. Vienintelis minusas, reikia skirti laiko išvalyti, bet labai pasiteisino, kadangi pati susidūriau su spenelių skausmais, nes sūnus linkęs labai kandžioti. Patiko, kad tinka ir didesniems speneliams, nes puikiai laikosi.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF153/03 Spenelio gaubtelis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF153/03 Spenelio gaubtelis
Marsas
28/06/2023
Lietuva
Akcijos dalis
Patiko!
Gaminys patiko. Nesitikėjau, kad dukrytei taip ‘’prilips’’. Kadangi medžiaga labai plona, net nepastebi, kad ant spenelio kažkas uždėta. Labai lankstus. Pasiteisino.
Argumentai už
Patogu naudoti
Argumentai prieš
Nepastebėjau trūkumų
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF153/03 Spenelio gaubtelis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF153/03 Spenelio gaubtelis
esant plokštiems ar įdubusiems, pažeistiems, jautriems, suskilusiems, skausmingiems speneliams ir kūdikiams, kuriems kyla apžiojimo iššūkių
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011
Šioje skiltyje pateikiamos naudotojų nuomonės apie gaminį. „Philips“ atsiriboja nuo šioje skiltyje. pateikto naudotojų turinio, todėl visa jame pateikta techninė informacija ir (arba) patarimai dėl gaminio naudojimo nėra laikomi oficialia „Philips“ informacija.