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  • Emocinės naudos teikianti nuotrauka
  • Emocinės naudos teikianti nuotrauka
  • Vieno gaminio nuotrauka
  • Pagrindinė naudojama nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
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Nutraukta gamyba

„Philips“ AventDidelė masažinė pagalvėlė

SCF167/01

5

| (6) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Tinkamas dydis, maksimalus komfortas

Ši švelni masažinė pagalvėlė turi didesnį piltuvėlį, specialiai sukurta mamoms su didesniais speneliais. Ją galima naudoti su „Philips Avent Comfort“ asortimento pientraukiais. Žemiau pateikti paveikslėliai padės nuspręsti, ar jums reikia didesnės pientraukio pagalvėlės.

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Pientraukis su platesniu piltuvu

Tinkamas dydis, maksimalus komfortas

  • Puikiai tinka visiems pientraukiams

Platesnis piltuvas patogiam dėvėjimui

Platesnis piltuvas patogiam dėvėjimui

Norėdami sužinoti, ar jums reikia didelės pientraukio pagalvėlės, patikrinkite, ar spenelis patogiai įsistato į pagalvėlės piltuvą. Jei spenelis liečia arba trinasi į pagalvėlės piltuvo sieneles, pasirinkite didelę pientraukio pagalvėlę, kad pientraukį būtų patogu naudoti.

Tinkamas dydis: spenelis patogiai telpa pagalvėlės piltuve

Tinkamas dydis: spenelis patogiai telpa pagalvėlės piltuve

Jei spenelis patogiai telpa pagalvėlės piltuve, naudojate teisingo dydžio masažinę pagalvėlę.

Pasirinkite didelį dydį: spenelis liečia piltuvo sieneles

Pasirinkite didelį dydį: spenelis liečia piltuvo sieneles

Jei spenelis liečia arba trinasi į pagalvėlės piltuvo sieneles, pasirinkite didelę pientraukio pagalvėlę, kad naudoti būtų patogu.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

6

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

08/12/2014

Polska

Polska

te nakładki są rewelacyjne

Te nakładki powodują, iż ściąganie mleka jest jak masaż piersi: efektywne, bezbolesne i zapobiega powstawaniu zastojów wpiersiach. Używam laktatora z tymi nakładkami już od 10 lat - mam 3 dzieci i do tej pory nie spotkałam nic lepszego.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF167/01 Duża nakładka masująca

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF167/01 Duża nakładka masująca

08/12/2014

Polska

Polska

te nakładki są rewelacyjne

Te nakładki powodują, iż ściąganie mleka jest jak masaż piersi: efektywne, bezbolesne i zapobiega powstawaniu zastojów wpiersiach. Używam laktatora z tymi nakładkami już od 10 lat - mam 3 dzieci i do tej pory nie spotkałam nic lepszego.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF167/01 Duża nakładka masująca

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF167/01 Duża nakładka masująca

28/06/2014

Polska

Polska

Polecam wszystkim mamom pragnącym wygodnie odciągać pokarm :)

Nakładka masująca duża jest rewelacyjna przy odciąganiu pokarmu. Myślałam że znów "przez mój duży biust" coś będzie nie tak, ale avent wyszedł mi naprzeciw i odciąganie pokarmu jes przyjemne i nie boli :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF167/01 Duża nakładka masująca

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF167/01 Duża nakładka masująca

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