30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Tinkamas dydis, maksimalus komfortas
Ši švelni masažinė pagalvėlė turi didesnį piltuvėlį, specialiai sukurta mamoms su didesniais speneliais. Ją galima naudoti su „Philips Avent Comfort“ asortimento pientraukiais. Žemiau pateikti paveikslėliai padės nuspręsti, ar jums reikia didesnės pientraukio pagalvėlės.
mamų rekomenduojamas prekės ženklas visame pasaulyje
Puikiai tinka visiems pientraukiams
Norėdami sužinoti, ar jums reikia didelės pientraukio pagalvėlės, patikrinkite, ar spenelis patogiai įsistato į pagalvėlės piltuvą. Jei spenelis liečia arba trinasi į pagalvėlės piltuvo sieneles, pasirinkite didelę pientraukio pagalvėlę, kad pientraukį būtų patogu naudoti.
Jei spenelis patogiai telpa pagalvėlės piltuve, naudojate teisingo dydžio masažinę pagalvėlę.
Jei spenelis liečia arba trinasi į pagalvėlės piltuvo sieneles, pasirinkite didelę pientraukio pagalvėlę, kad naudoti būtų patogu.
5.0
iš 5
6
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
katrin22
08/12/2014
Polska
te nakładki są rewelacyjne
Te nakładki powodują, iż ściąganie mleka jest jak masaż piersi: efektywne, bezbolesne i zapobiega powstawaniu zastojów wpiersiach. Używam laktatora z tymi nakładkami już od 10 lat - mam 3 dzieci i do tej pory nie spotkałam nic lepszego.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF167/01 Duża nakładka masująca
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF167/01 Duża nakładka masująca
Jowita37
08/12/2014
Polska
te nakładki są rewelacyjne
Te nakładki powodują, iż ściąganie mleka jest jak masaż piersi: efektywne, bezbolesne i zapobiega powstawaniu zastojów wpiersiach. Używam laktatora z tymi nakładkami już od 10 lat - mam 3 dzieci i do tej pory nie spotkałam nic lepszego.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF167/01 Duża nakładka masująca
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF167/01 Duża nakładka masująca
1985sloneczko
28/06/2014
Polska
Polecam wszystkim mamom pragnącym wygodnie odciągać pokarm :)
Nakładka masująca duża jest rewelacyjna przy odciąganiu pokarmu. Myślałam że znów "przez mój duży biust" coś będzie nie tak, ale avent wyszedł mi naprzeciw i odciąganie pokarmu jes przyjemne i nie boli :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF167/01 Duża nakładka masująca
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF167/01 Duża nakładka masująca