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  • Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui
  • Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui
  • Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui
  • Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui
  • Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui
  • Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui
  • Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui
  • Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui
  • Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui
  • Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui
  • Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui
  • Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui
  • Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui
  • Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui
  • Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui
  • Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui
  • Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventKlasikinis čiulptukas

SCF169/43

4.9
| (126) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį
Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui
Padėkite savo mažyliui visą parą tenkinti būtinus raminimosi poreikius su „Philips Avent Classic“ čiulptuku. Jų yra visokių spalvų, o mūsų ortodontinis išardomas čiulptukas yra pritaikytas natūraliai kūdikio burnos raidai.
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prekinį ženklą rekomenduoja mamos visame pasaulyje1

Spalvingas, ryškus čiulptukas

Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui

  • Būtinam komfortui

  • 0–6 mėn.

  • Ortodontiniai be BPA

  • 2 vnt.

9 iš 10 kūdikių priima mūsų čiulptukus*

9 iš 10 kūdikių priima mūsų čiulptukus*

Kūdikiai žino, kas jiems patinka! Klausėme mamų, kokia yra jų mažylių reakcija į „Philips Avent“ čiulptukus, ir 9 iš 10 kūdikių priima mūsų čiulptukus.*

Skirtas natūraliai burnos raidai

Skirtas natūraliai burnos raidai

Mūsų lankstus, silikoninis čiulptukas yra simetriškos formos ir, kūdikiui augant, prisitaiko prie jo gomurio, dantų ir dantenų.

Pagaminta mūsų apdovanojimus laiminčioje gamykloje JK

Pagaminta mūsų apdovanojimus laiminčioje gamykloje JK

Galite būti tikri, kad jūsų mažylio patogumu gerai pasirūpinta. Šis čiulptukas pagamintas mūsų apdovanojimus laiminčioje gamykloje JK.*

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.9

iš 5

126

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

2

26/11/2020

Polska

Polska

Najlepsze smoczki dla każdego maluszka - polecam.

Serdecznie polecam smoczki marki Philips Avent. Jestem im wierna od lat. Syn ma już 7 lat i na nich wyrósł. Nie zaszkodziły nam w żadnym stopniu jeśli chodzi o wymowę i kwestie logopedyczne. Smoczki są ortodontyczne i bezpieczne. W odpowiednim czasie udało nam się z nimi bezboleśnie pożegnać. Aktualnie nadal jestem wierna marce, razem z moją malutką córeczką testujemy tym razem szatę kolorystyczną dla dziewczynek. Poza tym, że są znaną, bezpieczną i zaufaną marką również pięknie wyglądają! Na pewno każdy znajdzie coś dla swojego dziecka.

Argumentai už

bezpieczny, ortodontyczny, duży wybór kolorystyczny, łatwość z dostępem w wielu sklepach

Argumentai prieš

brak wad

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF172/50 Smoczek z serii Classic +

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF172/50 Smoczek z serii Classic +

14/04/2016

Polska

Polska

Super

Nasza córka nie miała problemu z ssaniem tych smoczków. Bardzo ładnie się prezentują i są łatwe w utrzymaniu czystości. POLECAM

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF182/23 Smoczek z serii Classic +

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF182/23 Smoczek z serii Classic +

14/04/2016

Polska

Polska

Super

Nasza córka nie miała problemu z ssaniem tych smoczków. Bardzo ładnie się prezentują i są łatwe w utrzymaniu czystości. POLECAM

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF182/23 Smoczek z serii Classic +

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF182/23 Smoczek z serii Classic +

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Pasaulinis čiulptukų prekių ženklas nr. 1

  2. Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites

  3. Mūsų asortimentas skirtas mamos ir kūdikiams visais jų raidos etapais

  4. Išbandyta internetu su 100 mamų, JK 2012 m.

  5. 2014 m. metų gamintojas