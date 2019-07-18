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Visos serijos

  • Ortodontinis, be BPA
  • Ortodontinis, be BPA

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventČiulptukai „Fashion“

SCF172/20

4.9
| (25) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
Ortodontinis, be BPA
„Philips Avent“ ortodontiniai, išardomi ir simetriški čiulptukai yra patogūs augančio kūdikio gomuriui, dantims ir dantenoms. Visi „Philips Avent“ čiulptukai pagaminti iš silikono ir yra beskoniai ir bekvapiai. Spalvos gali būti skirtingos.
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prekinį ženklą rekomenduoja mamos visame pasaulyje1

Ryškūs, spalvoti gyvūnų piešinėliai bet kokio amžiaus kūdikiui.

Ortodontinis, be BPA

  • 0–3 mėn.

  • Be BPA

Ortodontinis, simetriškas ir suspaudžiamas čiulptukas

Ortodontinis, simetriškas ir suspaudžiamas čiulptukas

Plokšti, lašo formos ir simetriški „Philips Avent“ čiulptukai yra patogūs augančio kūdikio gomuriui, dantims ir dantenoms, net jei jie burnoje apsiverčia.

Patogūs naudoti silikoniniai čiulptukai

Patogūs naudoti silikoniniai čiulptukai

Silikoninis „Philips Avent“ čiulptukas yra beskonis ir bekvapis, todėl jis labiau priimtinas jūsų kūdikiui. Silikonas yra švelnus, skaidrus, lengvai valomas ir jis nepasidaro lipnus. Čiulptukas yra stiprus, ilgalaikis ir nepraranda savo formos bei spalvos ilgą laiką.

Uždedamas apsauginis dangtelis

Uždedamas apsauginis dangtelis

Kad sterilizuoti čiulptukai išliktų švarūs

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

25

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2
1

18/07/2019

Lietuva

Lietuva

Gera ir patraukli išvaizda. Saugūs naudojimui.

Patiko žaisminga išvaizda. Sterilizuojant nesideformuoja.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai

05/12/2015

Lietuva

Lietuva

Daiktas Nr. 1 auginant vaikutį

Esame labai patenkinti šiuo čiulptuku. Iš pat karto vaikui puikiai tiko ir patiko. Labai geras dizainas ir jį naudojant esanti plastikinė dalis nesiekia nosytės, tad vaikučiui netrukdo kvėpuoti ir netrina. Nors čiulpiant čiulptukas pritraukiamas tikrai stipriai, nelieka jokių ratilų ar odos raudonio aplink lūpytes. O rankenytė puikiai tinka ne tik prisegti čiulptukui, bet ir paimti mažoms rankytėms ir pasinaudoti kaip žaisliuku :) Vienintelis minusas, kad sterilizuojant patenka vandens lašelių, dėl kurių po kurio laiko čiulptukas tampa nebe toks skaidrus. Bet čia labai maža smulkmena, kuri tikrai nublanksta prieš visus pliusus.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF172/13 Freeflow pacifiers

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF172/13 Freeflow pacifiers

05/12/2015

Lietuva

Lietuva

Esam patenkinti ciulptuku

Gavus ciulptuka jis is karto tapo labai megstamas mano sunaus. Padeda nusiraminti, be jo butu daug sunkiau uzmigti. Prabudus nakti taip pat pirmas daiktas, kurio reikia yra ciulptukas. Ir mamai ramiau, ir vaikas patenkintas ☺

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF172/14 „Freeflow“ čiulptukai

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF172/14 „Freeflow“ čiulptukai

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Neriškite čiulptuko vaikui ant kaklo, nes virvelė gali užsiveržti.

  2. 9 iš 10 kūdikių pripranta prie „Philips Avent“ čiulptuko (tyrime internetu dalyvavo 100 mamų, 2012 m. JK)