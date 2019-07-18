30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
3–6 mėn.
Be BPA
Plokšti, lašo formos ir simetriški „Philips Avent“ čiulptukai yra patogūs augančio kūdikio gomuriui, dantims ir dantenoms, net jei jie burnoje apsiverčia.
Silikoninis „Philips Avent“ čiulptukas yra beskonis ir bekvapis, todėl jis labiau priimtinas jūsų kūdikiui. Silikonas yra švelnus, skaidrus, lengvai valomas ir jis nepasidaro lipnus. Čiulptukas yra stiprus, ilgalaikis ir nepraranda savo formos bei spalvos ilgą laiką.
Kad sterilizuoti čiulptukai išliktų švarūs
4.9
iš 5
25
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Spygliukas
18/07/2019
Lietuva
Gera ir patraukli išvaizda. Saugūs naudojimui.
Patiko žaisminga išvaizda. Sterilizuojant nesideformuoja.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai
Saulė33
05/12/2015
Lietuva
Daiktas Nr. 1 auginant vaikutį
Esame labai patenkinti šiuo čiulptuku. Iš pat karto vaikui puikiai tiko ir patiko. Labai geras dizainas ir jį naudojant esanti plastikinė dalis nesiekia nosytės, tad vaikučiui netrukdo kvėpuoti ir netrina. Nors čiulpiant čiulptukas pritraukiamas tikrai stipriai, nelieka jokių ratilų ar odos raudonio aplink lūpytes. O rankenytė puikiai tinka ne tik prisegti čiulptukui, bet ir paimti mažoms rankytėms ir pasinaudoti kaip žaisliuku :) Vienintelis minusas, kad sterilizuojant patenka vandens lašelių, dėl kurių po kurio laiko čiulptukas tampa nebe toks skaidrus. Bet čia labai maža smulkmena, kuri tikrai nublanksta prieš visus pliusus.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF172/13 Freeflow pacifiers
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF172/13 Freeflow pacifiers
Sandra
05/12/2015
Lietuva
Esam patenkinti ciulptuku
Gavus ciulptuka jis is karto tapo labai megstamas mano sunaus. Padeda nusiraminti, be jo butu daug sunkiau uzmigti. Prabudus nakti taip pat pirmas daiktas, kurio reikia yra ciulptukas. Ir mamai ramiau, ir vaikas patenkintas ☺
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF172/14 „Freeflow“ čiulptukai
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF172/14 „Freeflow“ čiulptukai
Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
Neriškite čiulptuko vaikui ant kaklo, nes virvelė gali užsiveržti.
9 iš 10 kūdikių pripranta prie „Philips Avent“ čiulptuko (tyrime internetu dalyvavo 100 mamų, 2012 m. JK)