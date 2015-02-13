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  • Šviečia tamsoje, be BPA
  • Šviečia tamsoje, be BPA
  • Šviečia tamsoje, be BPA
  • Šviečia tamsoje, be BPA

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventNaktiniai čiulptukai

SCF176/20

4.6
| (5) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Šviečia tamsoje, be BPA
„Philips Avent“ ortodontiniai, išardomi ir simetriški čiulptukai yra patogūs augančio kūdikio gomuriui, dantims ir dantenoms. Visi „Philips Avent“ čiulptukai pagaminti iš silikono ir yra beskoniai ir bekvapiai. Spalvos gali būti skirtingos.
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prekinį ženklą rekomenduoja mamos visame pasaulyje1

Čiulptukas su unikalia tamsoje švytinčia rankenėle.

Šviečia tamsoje, be BPA

  • 0–3 mėn.

  • Be BPA

Ortodontinis, simetriškas ir suspaudžiamas čiulptukas

Ortodontinis, simetriškas ir suspaudžiamas čiulptukas

Plokšti, lašo formos ir simetriški „Philips Avent“ čiulptukai yra patogūs augančio kūdikio gomuriui, dantims ir dantenoms, net jei jie burnoje apsiverčia.

Patogūs naudoti silikoniniai čiulptukai

Patogūs naudoti silikoniniai čiulptukai

Silikoninis „Philips Avent“ čiulptukas yra beskonis ir bekvapis, todėl jis labiau priimtinas jūsų kūdikiui. Silikonas yra švelnus, skaidrus, lengvai valomas ir jis nepasidaro lipnus. Čiulptukas yra stiprus, ilgalaikis ir nepraranda savo formos bei spalvos ilgą laiką.

Uždedamas apsauginis dangtelis

Uždedamas apsauginis dangtelis

Kad sterilizuoti čiulptukai išliktų švarūs

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

5

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

13/02/2015

Polska

Polska

Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania

Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/21 Smoczki na noc

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/21 Smoczki na noc

13/02/2015

Polska

Polska

Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania

Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/21 Smoczki na noc

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/21 Smoczki na noc

07/05/2019

România

România

Utila

Foarte utila in timpul noptii cand o pierdea. Usor de gasit pentru ca lumineaza

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/20 Suzete de noapte

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/20 Suzete de noapte

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Neriškite čiulptuko vaikui ant kaklo, nes virvelė gali užsiveržti.

  2. 9 iš 10 kūdikių pripranta prie „Philips Avent“ čiulptuko (tyrime internetu dalyvavo 100 mamų, 2012 m. JK)