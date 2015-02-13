30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
0–3 mėn.
Be BPA
Plokšti, lašo formos ir simetriški „Philips Avent“ čiulptukai yra patogūs augančio kūdikio gomuriui, dantims ir dantenoms, net jei jie burnoje apsiverčia.
Silikoninis „Philips Avent“ čiulptukas yra beskonis ir bekvapis, todėl jis labiau priimtinas jūsų kūdikiui. Silikonas yra švelnus, skaidrus, lengvai valomas ir jis nepasidaro lipnus. Čiulptukas yra stiprus, ilgalaikis ir nepraranda savo formos bei spalvos ilgą laiką.
Kad sterilizuoti čiulptukai išliktų švarūs
4.6
iš 5
5
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Joanna1410
13/02/2015
Polska
Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania
Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/21 Smoczki na noc
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/21 Smoczki na noc
Gosia7
13/02/2015
Polska
Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania
Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/21 Smoczki na noc
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/21 Smoczki na noc
Rux02
07/05/2019
România
Utila
Foarte utila in timpul noptii cand o pierdea. Usor de gasit pentru ca lumineaza
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/20 Suzete de noapte
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/20 Suzete de noapte
Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
Neriškite čiulptuko vaikui ant kaklo, nes virvelė gali užsiveržti.
9 iš 10 kūdikių pripranta prie „Philips Avent“ čiulptuko (tyrime internetu dalyvavo 100 mamų, 2012 m. JK)