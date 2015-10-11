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  • Patogu nusiraminti, kai ateina laikas miegoti
  • Patogu nusiraminti, kai ateina laikas miegoti
  • Patogu nusiraminti, kai ateina laikas miegoti
  • Patogu nusiraminti, kai ateina laikas miegoti
  • Patogu nusiraminti, kai ateina laikas miegoti
  • Patogu nusiraminti, kai ateina laikas miegoti
  • Patogu nusiraminti, kai ateina laikas miegoti
  • Patogu nusiraminti, kai ateina laikas miegoti
  • Patogu nusiraminti, kai ateina laikas miegoti
  • Patogu nusiraminti, kai ateina laikas miegoti

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventNaktinis čiulptukas

SCF176/24

4.1
| (17) Atsiliepimai | 80% Rekomenduoja šį gaminį
Patogu nusiraminti, kai ateina laikas miegoti
Suteikite jaukumo kūdikiui, kai laikas miegoti, su „Philips Avent Classic Night Time“ čiulptuku: jį lengviau rasti naktį, nes jis turi tamsoje švytinčią rankenėlę. Mūsų ortodontinis išardomas čiulptukas yra pritaikytas natūraliai kūdikio burnos raidai jam miegant.
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prekinį ženklą rekomenduoja mamos visame pasaulyje1

Unikali, tamsoje švytinti rankenėlė

Patogu nusiraminti, kai ateina laikas miegoti

  • Su tamsoje švytinčia rankenėle

  • 6–18 mėn.

  • Ortodontiniai be BPA

  • 2 vnt.

Lengviau suraskite švytinčią rankenėlę, kai laikas miegoti

Lengviau suraskite švytinčią rankenėlę, kai laikas miegoti

Žinome, kad svarbu vėl užmigdyti mažylį. Čiulptukas turi mūsų unikalią, tamsoje švytinčią rankenėlę, tad jį rasite neuždegę šviesos.*

Skirtas natūraliai burnos raidai

Skirtas natūraliai burnos raidai

Mūsų lankstus, silikoninis čiulptukas yra simetriškos formos ir, kūdikiui augant, prisitaiko prie jo gomurio, dantų ir dantenų.

Pagaminta mūsų apdovanojimus laiminčioje gamykloje JK

Pagaminta mūsų apdovanojimus laiminčioje gamykloje JK

Galite būti tikri, kad jūsų mažylio patogumu gerai pasirūpinta. Šis čiulptukas pagamintas mūsų apdovanojimus laiminčioje gamykloje JK.*

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.1

iš 5

17

Atsiliepimai

80%

Rekomenduoja šį gaminį

2

11/10/2015

Polska

Polska

Niezwykły smoczek :)

Próbowaliśmy kilka rodzajów smoczków ale smoczki Avent najbardziej spodobały się naszemu Maluchowi. Dodatkowo smoczki na noc łatwo znaleźć w ciemnościach ponieważ uchwyt świeci się pod warunkiem że wcześniej smoczek poleży "na słońcu"

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/22 Smoczek na noc

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/22 Smoczek na noc

07/11/2013

Polska

Polska

smoczki są doskonałej jakości

moje dzieci nie zaakceptowały jak dotąd żadnych innych smoczków i jest to chyba najlepsza rekomendacja tego produktu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/22 Smoczek na noc

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/22 Smoczek na noc

20/08/2019

Україна

Україна

Хороша пустушка, якісна

Користуємось цією серією з народження, дитині підходить соска, зручно, що є захисний ковпачок

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/22 Нічна пустушка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/22 Нічна пустушка

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Prieš naudodami, palaikykite tamsoje švytinčią rankenėlę šviesoje.

  2. Pasaulinis čiulptukų prekių ženklas nr. 1

  3. Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites

  4. Mūsų asortimentas skirtas mamos ir kūdikiams visais jų raidos etapais

  5. 2014 m. metų gamintojas