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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Su tamsoje švytinčia rankenėle
6–18 mėn.
Ortodontiniai be BPA
2 vnt.
Žinome, kad svarbu vėl užmigdyti mažylį. Čiulptukas turi mūsų unikalią, tamsoje švytinčią rankenėlę, tad jį rasite neuždegę šviesos.*
Mūsų lankstus, silikoninis čiulptukas yra simetriškos formos ir, kūdikiui augant, prisitaiko prie jo gomurio, dantų ir dantenų.
Galite būti tikri, kad jūsų mažylio patogumu gerai pasirūpinta. Šis čiulptukas pagamintas mūsų apdovanojimus laiminčioje gamykloje JK.*
4.1
iš 5
17
Atsiliepimai
80%
Rekomenduoja šį gaminį
monbur
11/10/2015
Polska
Niezwykły smoczek :)
Próbowaliśmy kilka rodzajów smoczków ale smoczki Avent najbardziej spodobały się naszemu Maluchowi. Dodatkowo smoczki na noc łatwo znaleźć w ciemnościach ponieważ uchwyt świeci się pod warunkiem że wcześniej smoczek poleży "na słońcu"
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/22 Smoczek na noc
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/22 Smoczek na noc
mymaggie
07/11/2013
Polska
smoczki są doskonałej jakości
moje dzieci nie zaakceptowały jak dotąd żadnych innych smoczków i jest to chyba najlepsza rekomendacja tego produktu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/22 Smoczek na noc
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/22 Smoczek na noc
Аліна25
20/08/2019
Україна
Хороша пустушка, якісна
Користуємось цією серією з народження, дитині підходить соска, зручно, що є захисний ковпачок
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/22 Нічна пустушка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/22 Нічна пустушка
Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
Prieš naudodami, palaikykite tamsoje švytinčią rankenėlę šviesoje.
Pasaulinis čiulptukų prekių ženklas nr. 1
Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites
Mūsų asortimentas skirtas mamos ir kūdikiams visais jų raidos etapais
2014 m. metų gamintojas