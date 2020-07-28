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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Su tamsoje švytinčia rankenėle
0–6 mėn.
Ortodontiniai be BPA
2 vnt.
Žinome, kad svarbu vėl užmigdyti mažylį. Čiulptukas turi mūsų unikalią, tamsoje švytinčią rankenėlę, tad jį rasite neuždegę šviesos.*
Kūdikiai žino, kas jiems patinka! Klausėme mamų, kokia yra jų mažylių reakcija į „Philips Avent“ čiulptukus, ir 9 iš 10 kūdikių priima mūsų čiulptukus.*
Mūsų lankstus, silikoninis čiulptukas yra simetriškos formos ir, kūdikiui augant, prisitaiko prie jo gomurio, dantų ir dantenų.
4.1
iš 5
8
Atsiliepimai
88%
Rekomenduoja šį gaminį
Salii
28/07/2020
Україна
наши первые пустышки
Это наши первые и самые любимые пустышки, ребенок все ещё с удовольствием берет (хотя нам уже больше 6 месяцев...и есть другие соответсвующие возрасту) Очень удобно, что есть индивидуальные колпачки. В темноте светятся, но не долго.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/18 Нічна пустушка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/18 Нічна пустушка
Ivi502
03/04/2019
Україна
Чудові пустушки
Тільки позитивні враження від використання. Міцний і безпечний силікон з якого виготовлена сама соска. Вона не розтягувалася, не деформувалась при використанні. Коли у дитини з'явилися зубки, то при всіх намаганнях їй не вдалось прокусити соску. Звичайно величезний плюс - це кільце, яке вночі світиться. Дуже виручало нас під час нічного сну. Коли дитині випадала пустушка - не потрібно було включати світло чи перевертати усе ліжечко у її пошуках, адже завдяки кільцю , яке світиться - її було видно.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/18 Нічна пустушка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/18 Нічна пустушка
Zebra27hhhhhh
15/11/2020
Magyarország
A babám imádja, igazi játszócumi
Kisbabám nagyon szereti, imádja forgatni a kis kezében. Annak ellenére, hogy nem egy kimondottan nagy cumis, imád játszani vele. Külön élvezi, hogy van rajta az a kis lifegő fogantyú, ami a mai cumikon már egyáltalán nincs. Hol kiveszi a szájából, hol visszateszi. Nagyon-nagyon könnyű, úhogy az sem baj, ha néha a kis pofikájára ejti. Nekünk bevált.
Argumentai už
Forma
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/18 Éjszakai játszócumi
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/18 Éjszakai játszócumi
Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
Prieš naudodami, palaikykite tamsoje švytinčią rankenėlę šviesoje.
Išbandyta internetu su 100 mamų, JK 2012 m.
Pasaulinis čiulptukų prekių ženklas nr. 1
Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites
Mūsų asortimentas skirtas mamos ir kūdikiams visais jų raidos etapais
2014 m. metų gamintojas