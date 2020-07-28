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  • Patogu nusiraminti, kai ateina laikas miegoti
  • Patogu nusiraminti, kai ateina laikas miegoti
  • Patogu nusiraminti, kai ateina laikas miegoti
  • Patogu nusiraminti, kai ateina laikas miegoti
  • Patogu nusiraminti, kai ateina laikas miegoti
  • Patogu nusiraminti, kai ateina laikas miegoti

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventNaktinis čiulptukas

SCF176/28

4.1
| (8) Atsiliepimai | 88% Rekomenduoja šį gaminį
Patogu nusiraminti, kai ateina laikas miegoti
Suteikite jaukumo kūdikiui, kai laikas miegoti, su „Philips Avent Classic Night Time“ čiulptuku: jį lengviau rasti naktį, nes jis turi tamsoje švytinčią rankenėlę. Mūsų ortodontinis išardomas čiulptukas yra pritaikytas natūraliai kūdikio burnos raidai jam miegant.
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prekinį ženklą rekomenduoja mamos visame pasaulyje1

Unikali, tamsoje švytinti rankenėlė

Patogu nusiraminti, kai ateina laikas miegoti

  • Su tamsoje švytinčia rankenėle

  • 0–6 mėn.

  • Ortodontiniai be BPA

  • 2 vnt.

Lengviau suraskite švytinčią rankenėlę, kai laikas miegoti

Lengviau suraskite švytinčią rankenėlę, kai laikas miegoti

Žinome, kad svarbu vėl užmigdyti mažylį. Čiulptukas turi mūsų unikalią, tamsoje švytinčią rankenėlę, tad jį rasite neuždegę šviesos.*

9 iš 10 kūdikių priima mūsų čiulptukus*

9 iš 10 kūdikių priima mūsų čiulptukus*

Kūdikiai žino, kas jiems patinka! Klausėme mamų, kokia yra jų mažylių reakcija į „Philips Avent“ čiulptukus, ir 9 iš 10 kūdikių priima mūsų čiulptukus.*

Skirtas natūraliai burnos raidai

Skirtas natūraliai burnos raidai

Mūsų lankstus, silikoninis čiulptukas yra simetriškos formos ir, kūdikiui augant, prisitaiko prie jo gomurio, dantų ir dantenų.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.1

iš 5

8

Atsiliepimai

88%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

28/07/2020

Україна

Україна

наши первые пустышки

Это наши первые и самые любимые пустышки, ребенок все ещё с удовольствием берет (хотя нам уже больше 6 месяцев...и есть другие соответсвующие возрасту) Очень удобно, что есть индивидуальные колпачки. В темноте светятся, но не долго.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/18 Нічна пустушка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/18 Нічна пустушка

03/04/2019

Україна

Україна

Чудові пустушки

Тільки позитивні враження від використання. Міцний і безпечний силікон з якого виготовлена сама соска. Вона не розтягувалася, не деформувалась при використанні. Коли у дитини з'явилися зубки, то при всіх намаганнях їй не вдалось прокусити соску. Звичайно величезний плюс - це кільце, яке вночі світиться. Дуже виручало нас під час нічного сну. Коли дитині випадала пустушка - не потрібно було включати світло чи перевертати усе ліжечко у її пошуках, адже завдяки кільцю , яке світиться - її було видно.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/18 Нічна пустушка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/18 Нічна пустушка

15/11/2020

Magyarország

Magyarország

A babám imádja, igazi játszócumi

Kisbabám nagyon szereti, imádja forgatni a kis kezében. Annak ellenére, hogy nem egy kimondottan nagy cumis, imád játszani vele. Külön élvezi, hogy van rajta az a kis lifegő fogantyú, ami a mai cumikon már egyáltalán nincs. Hol kiveszi a szájából, hol visszateszi. Nagyon-nagyon könnyű, úhogy az sem baj, ha néha a kis pofikájára ejti. Nekünk bevált.

Argumentai už

Forma

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/18 Éjszakai játszócumi

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF176/18 Éjszakai játszócumi

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Prieš naudodami, palaikykite tamsoje švytinčią rankenėlę šviesoje.

  2. Išbandyta internetu su 100 mamų, JK 2012 m.

  3. Pasaulinis čiulptukų prekių ženklas nr. 1

  4. Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites

  5. Mūsų asortimentas skirtas mamos ir kūdikiams visais jų raidos etapais

  6. 2014 m. metų gamintojas