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  • Padeda jūsų vaikui augti
  • Padeda jūsų vaikui augti
  • Padeda jūsų vaikui augti

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent„Freeflow“ čiulptukai

SCF186/25

4.9
| (70) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį
Padeda jūsų vaikui augti
18 mėn. ir vyresniems kūdikiams skirtas „Philips Avent“ čiulptukas padės jūsų vaikui augti keičiantis jo poreikiams. Kramtymui atsparus čiulptukas yra patogus ir pritaikytas augančio kūdikio dantims ir dantenoms. Galima rinktis skirtingo dizaino ir spalvų čiulptukus.
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prekinį ženklą rekomenduoja mamos visame pasaulyje1

Įkandimams atsparus čiulptukas

Padeda jūsų vaikui augti

  • Su įkandimams atspariu čiulptuku

  • 18 m+

  • Ortodontiniai be BPA

  • 2 vnt.

Kūdikiui skirtas įkandimams atsparus čiulptukas

Kūdikiui skirtas įkandimams atsparus čiulptukas

Šis įkandimams atsparus čiulptukas specialiai skirtas vyresniems kūdikiams.*

Kūdikio oda kvėpuoja dėl papildomų skylučių orui

Kūdikio oda kvėpuoja dėl papildomų skylučių orui

Odai reikia kvėpuoti, ypatingai mažylio odai. Mūsų skydelyje yra 6 skylutės orui, per kurias patenka papildomas oro srautas, ir dėl to mažiau dirginama oda.

Pagaminta mūsų apdovanojimus laiminčioje gamykloje JK

Pagaminta mūsų apdovanojimus laiminčioje gamykloje JK

Galite būti tikri, kad jūsų mažylio patogumu gerai pasirūpinta. Šis čiulptukas pagamintas mūsų apdovanojimus laiminčioje gamykloje JK.*

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.9

iš 5

70

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

11/04/2019

Україна

Україна

Дуже гарні пустушки

Всім рекомендуємо ці пустишки... з ними познайомились ще від народження дитини... Великий плюс даної лінійки, що вибір пустушки здійснюється від віку дитини! А мами розуміють як це важливо, адже дитина росте і розмір пустушки повинен відповідати розміру ротової порожнини, щоб не псувався прикус в дитинки!!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF186/24 Дихаючі пустушки Freeflow

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF186/24 Дихаючі пустушки Freeflow

10/04/2019

Україна

Україна

Малой в восторге

Очень довольна и я, и малой!!! Отличный вариант! Без нее никуда)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF186/25 Дихаючі пустушки Freeflow

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF186/25 Дихаючі пустушки Freeflow

06/11/2024

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Közel egy éve vettem a piciknek Philips cumikat, kifogástalanul bírják a gyűrődést 😊

Argumentai už

Tartós, ergonómikus

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF186/24 Avent Légáteresztő játszócumik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF186/24 Avent Légáteresztő játszócumik

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Pasaulinis čiulptukų prekių ženklas nr. 1

  2. nenaudokite šio čiulptuko kaip kramtuko. Atsparus atsitiktiniams įkandimams.

  3. Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites

  4. Mūsų asortimentas skirtas mamos ir kūdikiams visais jų raidos etapais

  5. 2014 m. metų gamintojas