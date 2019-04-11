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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Su įkandimams atspariu čiulptuku
18 m+
Ortodontiniai be BPA
2 vnt.
Šis įkandimams atsparus čiulptukas specialiai skirtas vyresniems kūdikiams.*
Odai reikia kvėpuoti, ypatingai mažylio odai. Mūsų skydelyje yra 6 skylutės orui, per kurias patenka papildomas oro srautas, ir dėl to mažiau dirginama oda.
Galite būti tikri, kad jūsų mažylio patogumu gerai pasirūpinta. Šis čiulptukas pagamintas mūsų apdovanojimus laiminčioje gamykloje JK.*
4.9
iš 5
70
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
Julia23
11/04/2019
Україна
Дуже гарні пустушки
Всім рекомендуємо ці пустишки... з ними познайомились ще від народження дитини... Великий плюс даної лінійки, що вибір пустушки здійснюється від віку дитини! А мами розуміють як це важливо, адже дитина росте і розмір пустушки повинен відповідати розміру ротової порожнини, щоб не псувався прикус в дитинки!!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF186/24 Дихаючі пустушки Freeflow
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF186/24 Дихаючі пустушки Freeflow
OWL31
10/04/2019
Україна
Малой в восторге
Очень довольна и я, и малой!!! Отличный вариант! Без нее никуда)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF186/25 Дихаючі пустушки Freeflow
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF186/25 Дихаючі пустушки Freeflow
Macs2
06/11/2024
Magyarország
Kiváló
Közel egy éve vettem a piciknek Philips cumikat, kifogástalanul bírják a gyűrődést 😊
Argumentai už
Tartós, ergonómikus
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF186/24 Avent Légáteresztő játszócumik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF186/24 Avent Légáteresztő játszócumik
Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
Pasaulinis čiulptukų prekių ženklas nr. 1
nenaudokite šio čiulptuko kaip kramtuko. Atsparus atsitiktiniams įkandimams.
Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites
Mūsų asortimentas skirtas mamos ir kūdikiams visais jų raidos etapais
2014 m. metų gamintojas