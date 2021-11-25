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  • Skatina natūralų žindymą ir ryšį
  • Skatina natūralų žindymą ir ryšį
  • Skatina natūralų žindymą ir ryšį
  • Skatina natūralų žindymą ir ryšį
  • Skatina natūralų žindymą ir ryšį
  • Skatina natūralų žindymą ir ryšį
  • Skatina natūralų žindymą ir ryšį
  • Skatina natūralų žindymą ir ryšį
  • Skatina natūralų žindymą ir ryšį
  • Skatina natūralų žindymą ir ryšį
  • Skatina natūralų žindymą ir ryšį
  • Skatina natūralų žindymą ir ryšį
  • Skatina natūralų žindymą ir ryšį
  • Skatina natūralų žindymą ir ryšį
  • Skatina natūralų žindymą ir ryšį
  • Skatina natūralų žindymą ir ryšį

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent„Soothie Shapes“ čiulptukas

SCF194/01

4.8
| (36) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Skatina natūralų žindymą ir ryšį
„Philips Avent Soothie Shapes“ čiulptukas – dar vienas būdas megzti ryšį su savo mažyliu, nes suteiksite jam komforto, laikydami mūsų unikalaus vientiso dizaino čiulptuką pirštu. „Soothie Shapes“ yra pagamintas iš medicinoje naudojamo silikono ir lengvai plaunamas.
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prekinį ženklą rekomenduoja mamos visame pasaulyje1

Lankstus, medicinoje naudojamas silikonas

Skatina natūralų žindymą ir ryšį

  • Vientisas silikoninis dizainas

  • 0–3 mėn.

  • Ortodontiniai be BPA

  • 2 vnt.

Platinamas JAV ligoninėse

Platinamas JAV ligoninėse

Medicinos specialistų nuomone, čiulptukas padeda nuraminti naujagimius; „Soothies“ platinami JAV ligoninėse.*

Unikalus dizainas, padedantis megzti ryšį

Unikalus dizainas, padedantis megzti ryšį

„Soothie Shapes“ šiek tiek skiriasi nuo kitų mūsų čiulptukų. Dėl jo unikalios formos galite įkišti pirštą į čiulptuką ir megzti ryšį su kūdikiu, padėdami jam žįsti.

Skirtas natūraliai burnos raidai

Skirtas natūraliai burnos raidai

Mūsų lankstus, silikoninis čiulptukas yra simetriškos formos ir, kūdikiui augant, prisitaiko prie jo gomurio, dantų ir dantenų.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

36

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

1

25/11/2021

Polska

Polska

Zachwycona

Jestem naprawdę zachwycona nie tylko wyglądem smoczka , ale także tym , że syn od początku go zaakceptował nie było żadnych problemów.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes

25/11/2019

Polska

Polska

Idealny przy problemach skórnych

Smoczki są moim ratunkiem przy problemach skórnych mojej małej córeczki. Jest bardzo poręczny i delikatny, przede wszystkim nie odciska się na buzi dziecka i umożliwia oddychanie chorej skórze. U córeczki stwierdzono AZS i Pani doktor poleciła nam stosowanie tych smoczków ponieważ są z silikonu medycznego dzięki czemu nie powodują odparzeń na buzi tak jak inne wcześniej stosowane przez nas smoczki. Córeczka bez problemu się na nie przestawiła i szybko zaakceptowała, ponieważ przypominają pierś mamy. Bardzo polecamy, w szczególności dla Dzieci z problemami skórnymi :)

Argumentai už

Pozwala oddychać skórze, nie uczula , delikatny , świetny design

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes

21/11/2019

Polska

Polska

Nasz numer jeden!

Już od jakiegoś czasu są z nami smoczki Smoothie Shapes od Philips Avent i jestem nimi zachwycona tak samo jak moja 2 miesięczna coreczka. Smoczki są bardzo ergonomiczne, mają fajny design zupełnie inny od tych dostępnych na rynku. Smoczek w całości jest wykonany z silikonu a jego unikalny kształt pozwala na włożenie palca do środka dzięki czemu możemy np. pobawić się z maluszkiem. Polecam wszystkim mamom, które szukają tego idealnego smoczka dla swojej pociech :)

Argumentai už

Łatwy w czyszczeniu, przyjazny dla dziecka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF194/02 Smoczek Soothie Shapes

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF194/02 Smoczek Soothie Shapes

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Šio „soothie“ čiulptuko forma tokia pati ir jis pagamintas iš tokios pačios medžiagos kaip ir JAV modelis, tačiau skiriasi skydelio forma.

  2. Pasaulinis čiulptukų prekių ženklas nr. 1

  3. Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites

  4. Mūsų asortimentas skirtas mamos ir kūdikiams visais jų raidos etapais