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Nutraukta gamyba
SCF194/05
Vientisas silikoninis dizainas
3–18 mėn.
Ortodontiniai be BPA
2 vnt.
Medicinos specialistų nuomone, čiulptukas padeda nuraminti naujagimius; „Soothies“ platinami JAV ligoninėse.*
„Soothie Shapes“ šiek tiek skiriasi nuo kitų mūsų čiulptukų. Dėl jo unikalios formos galite įkišti pirštą į čiulptuką ir megzti ryšį su kūdikiu, padėdami jam žįsti.
Mūsų lankstus, silikoninis čiulptukas yra simetriškos formos ir, kūdikiui augant, prisitaiko prie jo gomurio, dantų ir dantenų.
3.9
iš 5
14
Atsiliepimai
Roberta124
27/04/2020
Lietuva
Super
Mano vaikas tik situs ciulpe tinka. nes kur ploksti nuo ji zaukcioja
Argumentai už
Tinkamas naudot
Argumentai prieš
Kad butu galima isigit ir parduotuvese
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF194/05 „Soothie Shapes“ čiulptukas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF194/05 „Soothie Shapes“ čiulptukas
Maria33
25/06/2017
Polska
Doskonały! Uspokaja w sekundę!
Na mojego syna działa jak zatyczka w granacie......wkładasz do buzi -cisza...... wyjmujesz- płacz! Sprawdził się doskonale. Wcale nie jest za twardy, jak niektórzy piszą, należy tylko kupić właściwy do przedziału wiekowego, gdyż różnią się właśnie twardoscia gumy. Oraz wcale nie jest za ciężki, małe dzieci to prawdziwe ssaki! radzą sobie z nim doskonale. Z buzi wypada dopiero, gdy zaśnie.....
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF194/04 Smoczek Soothie Shapes
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF194/04 Smoczek Soothie Shapes
Elisa
21/06/2019
Україна
Найкраща пустушка
Користуємось вже півтора року і дуже задоволені! Зручно, бо можна вдягти на палець і притримати дитині її в ротику. Легенька, швидко миється. Ми задоволені, що обрали саме цю модель пустушки!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF194/05 Пустушка Soothie
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF194/05 Пустушка Soothie
Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites
Pasaulinis čiulptukų prekių ženklas nr. 1
Mūsų asortimentas skirtas mamos ir kūdikiams visais jų raidos etapais
Šio „Soothie“ čiulptuko forma tokia pati ir jis pagamintas iš tokios pačios medžiagos kaip ir JAV modelis, tačiau skiriasi skydelio forma.