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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Būtinam komfortui
6–18 mėn.
Ortodontiniai be BPA
2 vnt.
Mūsų lankstus, silikoninis čiulptukas yra simetriškos formos ir, kūdikiui augant, prisitaiko prie jo gomurio, dantų ir dantenų.
Galite būti tikri, kad jūsų mažylio patogumu gerai pasirūpinta. Šis čiulptukas pagamintas mūsų apdovanojimus laiminčioje gamykloje JK.*
Su mūsų apsaugine rankenėle bet kada lengvai ištrauksite kūdikio čiulptuką. Net mažos rankytės gali ją suimti!
4.8
iš 5
5
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
gosym
20/12/2015
Polska
Dla mojego dziecka rewelacja, nie chce żadnego innego smoczka.
Smoczki AVENT są z nami od urodzenia. Ładne z wyglądu, silikonowe i odpowiednio wyprofilowane.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
MamiZuzulki
12/10/2015
Polska
Smoczek jest super.
Mamy smoczki z aventa 6-18. U nas sprawdzają się doskonale. To jest jedyny kształt smoka jaki córcia zaakceptowała. Dzięki niemu szybko się uspokaja. Produkt na plus!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
Aleaos
14/06/2021
Hrvatska
Najbolja duda
Beba želi samo tu dudu i ni jednu drugu, šteta što se sve teže može pronaći.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF197/22 Duda varalica Classic
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF197/22 Duda varalica Classic
Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
Pasaulinis čiulptukų prekių ženklas nr. 1
Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites
Mūsų asortimentas skirtas mamos ir kūdikiams visais jų raidos etapais
2014 m. metų gamintojas