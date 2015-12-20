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  • Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui
  • Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui
  • Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui
  • Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui
  • Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui
  • Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui
  • Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui
  • Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui
  • Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui
  • Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui
  • Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui
  • Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventKlasikinis čiulptukas

SCF197/22

4.8
| (5) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui
Padėkite savo mažyliui visą parą tenkinti būtinus raminimosi poreikius su „Philips Avent Classic“ čiulptuku. Jų yra visokių spalvų, o mūsų ortodontinis išardomas čiulptukas yra pritaikytas natūraliai kūdikio burnos raidai.
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prekinį ženklą rekomenduoja mamos visame pasaulyje1

Spalvingas, ryškus čiulptukas

Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui

  • Būtinam komfortui

  • 6–18 mėn.

  • Ortodontiniai be BPA

  • 2 vnt.

Skirtas natūraliai burnos raidai

Skirtas natūraliai burnos raidai

Mūsų lankstus, silikoninis čiulptukas yra simetriškos formos ir, kūdikiui augant, prisitaiko prie jo gomurio, dantų ir dantenų.

Pagaminta mūsų apdovanojimus laiminčioje gamykloje JK

Pagaminta mūsų apdovanojimus laiminčioje gamykloje JK

Galite būti tikri, kad jūsų mažylio patogumu gerai pasirūpinta. Šis čiulptukas pagamintas mūsų apdovanojimus laiminčioje gamykloje JK.*

Apsauginė rankenėlė, skirta lengvai ištraukti

Apsauginė rankenėlė, skirta lengvai ištraukti

Su mūsų apsaugine rankenėle bet kada lengvai ištrauksite kūdikio čiulptuką. Net mažos rankytės gali ją suimti!

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.8

iš 5

5

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

20/12/2015

Polska

Polska

Dla mojego dziecka rewelacja, nie chce żadnego innego smoczka.

Smoczki AVENT są z nami od urodzenia. Ładne z wyglądu, silikonowe i odpowiednio wyprofilowane.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF197/01 Smoczek z serii Classic +

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF197/01 Smoczek z serii Classic +

12/10/2015

Polska

Polska

Smoczek jest super.

Mamy smoczki z aventa 6-18. U nas sprawdzają się doskonale. To jest jedyny kształt smoka jaki córcia zaakceptowała. Dzięki niemu szybko się uspokaja. Produkt na plus!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF197/01 Smoczek z serii Classic +

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF197/01 Smoczek z serii Classic +

14/06/2021

Hrvatska

Hrvatska

Najbolja duda

Beba želi samo tu dudu i ni jednu drugu, šteta što se sve teže može pronaći.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF197/22 Duda varalica Classic

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF197/22 Duda varalica Classic

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  1. Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Pasaulinis čiulptukų prekių ženklas nr. 1

  2. Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites

  3. Mūsų asortimentas skirtas mamos ir kūdikiams visais jų raidos etapais

  4. 2014 m. metų gamintojas