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Nutraukta gamyba
Itin minkštas ir lankstus
0–6 mėn.
Ortodontiniai be BPA
2 vnt.
Švelniai odai reikia papildomos priežiūros. Dėl naudojamos skydelio technologijos šis čiulptukas prisitaiko prie natūralių kūdikio veido linkių ir yra patogus. Ant mažylio odos liks mažiau žymių ir ji bus mažiau dirginama.
Su mūsų apvaliu skydeliu spaudimas yra minimalus, todėl čiulpti patogu, o čiulptukas yra švelnus mažylio skruostams.
Kai klausėme mamų, kaip jų mažyliai reaguoja į mūsų tekstūrinius, silikoninius čiulptukus, vidutiniškai 98 % teigė, kad jų kūdikiams patinka „Philips Avent ultra soft“ ir „ultra air“ čiulptukai.
4.9
iš 5
345
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
Ru0606
17/04/2024
Lietuva
Kokybiški ir puikaus dizaino čiulptukai
Džiaugiamės atradę šiuos čiulptukus, nes yra tekę išbandyti labai daug įvairių gamintojų ir nusivilti. Visų pirma čiulptukas paėmus į rankas jaučiasi labai patvarus, kokybiško ir mikšto silikono. Tai yra labai svarbu mums renkantis čiulptuką. Tuo pačiu labai patogu, kad yra dėklas, kuriame galima nešiotis abu arba viena čiulptuką, nereikia pirkti atskirai. Dizainas taip pat labai gražus, tinka ir mergaitėms ir berniukams. Siūlau išbandyti ieškantiems kokybiško produkto ir dar vis neradusiems to vienintelio. Manau liksite maloniai nustebinti.
Argumentai už
Minkštas silikonas, laidus orui, puikus dizainas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra soft SCF091/05 Čiulptukas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra soft SCF091/05 Čiulptukas
Egluze1127
15/04/2024
Lietuva
Ultra Soft čiulptukas
Čiulptukus vertinu gerai,mergytei padeda greit nusiraminti.Labai patogu,kad čiulptukai turi savo dėžutę,kad yra patogu ir sterili keliaujant.
Argumentai už
Minkšti,turi savo transportavimo dėžutę
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra soft SCF091/05 Čiulptukas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra soft SCF091/05 Čiulptukas
GVIDIJA
12/04/2024
Lietuva
Akcijos dalis
Čiulptukas ultra soft
Labai patinka čiulptukas, mergytė noriai ėmė ir nespjovė. Pliusas, kad yra su dėžute, todėl pasiteisina kelionėse
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra soft SCF091/05 Čiulptukas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra soft SCF091/05 Čiulptukas
Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
Sukurta pasitelkiant sveikatos priežiūros specialistus ir mamas
2016–2017 m. atlikti JAV vartotojų bandymai parodė, kad tekstūriniai „Philips Avent“ čiulptukai, naudojami „ultra air“ ir „ultra soft“ čiulptukuose, patinka vidutiniškai 98 % dalyvių
Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites
Pasaulinis čiulptukų prekių ženklas nr. 1
Mūsų asortimentas skirtas mamos ir kūdikiams visais jų raidos etapais
85 % apklaustų mamų teigia, kad šis čiulptukas yra švelnesnis palyginti su kitais aštuoniais pirmaujančių prekių ženklų modeliais; nepriklausomas tyrimas, JAV, 2017 m. vasario mėn.