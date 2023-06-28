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Nutraukta gamyba

„Philips“ AventVienkartiniai krūtų įklotai

SCF254/02

4.9

| (274) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį

Patogūs ir diskretiški

Unikalūs „Philips Avent“ krūtų įklotai yra specialia sukurti tam, kad išliktumėte sausos ir patogiai jaustumėtės dieną.

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Nr. 1 mamų visame pasaulyje rekomenduojamas prekės ženklas1

Suderinami produktai

Viengubas elektrinis įkraunamas

Viengubas elektrinis įkraunamas

SCF396/31

Elektrinis pientraukis

Elektrinis pientraukis

SCF395/31

Rankinis pientraukis

Rankinis pientraukis

SCF430/10

Rankinis pientraukis

Rankinis pientraukis

SCF430/13

Rankinis pientraukis

Rankinis pientraukis

SCF430/16

„Avent“ krūtų įklotai

Patogūs ir diskretiški

  • 2 dienos įklotai

Nematomi po drabužiais

Nematomi po drabužiais

Gražiai lenktos formos ir itin ploni. Lipni juostelė išlaiko įdėklus vietoje.

Neslysta dėl lipnių juostelių

Neslysta, nes lipnios juostelės išlaiko krūtų įklotus vietoje.

Sukurta su maitinimo krūtimi specialistų pagalba

Sukurta bendradarbiaujant su akušere ir žindymo patarėja, kuri 20 metų padeda mamoms žindymo klausimais.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

274

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

1

28/06/2023

Lietuva

Lietuva

Patogu naudoti

Labai patogu naudoti, tinka visiems krūtinės dydžiams. Užtenka ilgam laiko tarpui, be to nesimato po rūbais, kadangi labai ploni. Rekomenduoju!

Argumentai už

Dydis ir medžiaga nuostabūs

Argumentai prieš

Nepastebėjau

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF254/24 Krūtų pagalvėlės

Naudojimo data 2022-05-28

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF254/24 Krūtų pagalvėlės

Naudojimo data 2022-05-28

28/06/2023

Lietuva

Lietuva

Puikus atradimas

Labai rekomenduoju! Puikiai laikosi, nuo įsidėjimo iki išėmimo yra priglude ir laikosi, nejuda. Labai patiko, kad medžiaga švelni. Puikiai tiks jautrią krūtinę turinčioms mamoms.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF254/24 Krūtų pagalvėlės

Naudojimo data 2022-05-28

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF254/24 Krūtų pagalvėlės

Naudojimo data 2022-05-28

28/06/2023

Lietuva

Lietuva

Viskas puikiai

Išbandžiau kelių prekės ženklų krūtų įklotus, tačiau šie yra patys geriausi. Patiko, kad forma yra labai patogi, puikiai priglunda ir uždengia net ir nestandartinio dydžio krūtinę.

Argumentai už

Labai ploni, patogūs

Argumentai prieš

Nėra, viskas patiko

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF254/24 Krūtų pagalvėlės

Naudojimo data 2023-05-28

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF254/24 Krūtų pagalvėlės

Naudojimo data 2023-05-28

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 10 109 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei gaminių naudotojai. 