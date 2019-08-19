30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
„Classic“
Tiesiog įpilkite vandens, sudėkite buteliukus ir įdėkite į mikrobangų krosnelę vos 2 minutėms. Tiksli sterilizavimo trukmė priklauso nuo turimos mikrobangų krosnelės galingumo: 2 min. esant 1100–1850 W, 4 min. esant 850–1000 W, 6 min. esant 500–850 W.
„Philips Avent“ mikrobangėms skirtas sterilizatorius sukurtas taip, kad tiktų daugeliui mikrobangų krosnelių. Jis nėra didelis, todėl sterilizatorių patogu pasiimti į kelionę ir visada naudotis steriliais buteliukais, kai išvykstate vienai nakčiai ar ilgesnių atostogų į užsienį. Be to, šis sterilizatorius gali būti papildomas sterilizatorius, kurį naudosite savo tėvų namuose. Matmenys: 166 (A), 280 (P), 280 (G) mm.
Jei neatidaroma, turinys išlieka sterilus iki 24 valandų.
5.0
iš 5
8
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
vinyola6
19/08/2019
Magyarország
Kiváló termék, meg vagyok elégedve vele!
Könnyű használni, praktikus, gyors! Megkönnyíti a mindennapjait az embernek.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett
Botianya
16/08/2019
Magyarország
Praktikus, gyors, könnyen kezelhető
A terméket 10 éve vásároltam. Mindkét gyermekemnél kiváló szolgálatot tett. Könnyen kezelhető. Villám gyorsan fertőtleníthetők benne a cumik és a cumisüvegek. A készülék könnyen tisztítható. Utazáskor is rendelkezésre áll. A legtöbb mikrohullámú sütőbe belefér.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett
Moncsi84
14/08/2019
Magyarország
Tökéletes termék
Már az első perctől kezdve használjuk! Tökéletesen sterilizál mindent ami a babának való... cumi, cumisüveg, mellszívó, itatópohár, stb... nagyon megkönnyíti a munkát. Csak ajánlani tudom minden Anyukának!!
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
2 min. esant 1100–1850 W, 4 min. esant 850–1000 W, 6 min. esant 500–800 W.