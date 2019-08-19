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  • Sterilizuoja 6 buteliukus per 2 minutes*
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  • Sterilizuoja 6 buteliukus per 2 minutes*
  • Sterilizuoja 6 buteliukus per 2 minutes*
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  • Sterilizuoja 6 buteliukus per 2 minutes*

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventMikrobangų krosnelės sterilizatoriaus rinkinys

SCF277/01

5
| (8) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Sterilizuoja 6 buteliukus per 2 minutes*
„Avent“ mikrobangų krosnelės sterilizatoriaus pirmasis rinkinys yra kompaktiškas ir lengvas, puikiai tinka naudoti namuose ar kelionėje
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visame pasaulyje mamų rekomenduojamas prekių ženklas1

Ypač greitas ir paprastas sterilizavimas

Sterilizuoja 6 buteliukus per 2 minutes*

  • „Classic“

Tiesiog įpilkite vandens, sudėkite buteliukus ir įdėkite į mikrobangų krosnelę

Tiesiog įpilkite vandens, sudėkite buteliukus ir įdėkite į mikrobangų krosnelę

Tiesiog įpilkite vandens, sudėkite buteliukus ir įdėkite į mikrobangų krosnelę vos 2 minutėms. Tiksli sterilizavimo trukmė priklauso nuo turimos mikrobangų krosnelės galingumo: 2 min. esant 1100–1850 W, 4 min. esant 850–1000 W, 6 min. esant 500–850 W.

Patogus keliaujant. Telpa daugumoje mikrobangų krosnelių.

Patogus keliaujant. Telpa daugumoje mikrobangų krosnelių.

„Philips Avent“ mikrobangėms skirtas sterilizatorius sukurtas taip, kad tiktų daugeliui mikrobangų krosnelių. Jis nėra didelis, todėl sterilizatorių patogu pasiimti į kelionę ir visada naudotis steriliais buteliukais, kai išvykstate vienai nakčiai ar ilgesnių atostogų į užsienį. Be to, šis sterilizatorius gali būti papildomas sterilizatorius, kurį naudosite savo tėvų namuose. Matmenys: 166 (A), 280 (P), 280 (G) mm.

Jei neatidaroma, turinys išlieka sterilus iki 24 valandų.

Jei neatidaroma, turinys išlieka sterilus iki 24 valandų.

Jei neatidaroma, turinys išlieka sterilus iki 24 valandų.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

8

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

19/08/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló termék, meg vagyok elégedve vele!

Könnyű használni, praktikus, gyors! Megkönnyíti a mindennapjait az embernek.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

16/08/2019

Magyarország

Magyarország

Praktikus, gyors, könnyen kezelhető

A terméket 10 éve vásároltam. Mindkét gyermekemnél kiváló szolgálatot tett. Könnyen kezelhető. Villám gyorsan fertőtleníthetők benne a cumik és a cumisüvegek. A készülék könnyen tisztítható. Utazáskor is rendelkezésre áll. A legtöbb mikrohullámú sütőbe belefér.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

14/08/2019

Magyarország

Magyarország

Tökéletes termék

Már az első perctől kezdve használjuk! Tökéletesen sterilizál mindent ami a babának való... cumi, cumisüveg, mellszívó, itatópohár, stb... nagyon megkönnyíti a munkát. Csak ajánlani tudom minden Anyukának!!

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 2 min. esant 1100–1850 W, 4 min. esant 850–1000 W, 6 min. esant 500–800 W.