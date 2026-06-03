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  • Lengvas, orą praleidžiantis čiulptukas
  • Lengvas, orą praleidžiantis čiulptukas
  • Lengvas, orą praleidžiantis čiulptukas
  • Lengvas, orą praleidžiantis čiulptukas
  • Lengvas, orą praleidžiantis čiulptukas
  • Lengvas, orą praleidžiantis čiulptukas
  • Lengvas, orą praleidžiantis čiulptukas
  • Lengvas, orą praleidžiantis čiulptukas
  • Lengvas, orą praleidžiantis čiulptukas
  • Lengvas, orą praleidžiantis čiulptukas
  • Lengvas, orą praleidžiantis čiulptukas
  • Lengvas, orą praleidžiantis čiulptukas

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventČiulptukas „ultra air“

SCF344/20

4.9
| (651) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį
Lengvas, orą praleidžiantis čiulptukas
Nuraminkite kūdikį čiulptuku, leidžiančiu jo odai kvėpuoti. „Philips Avent ultra air“ turi ypač dideles skylutes, kad oda būtų sausa. Jo lengvas skydelis skirtas maksimaliam oro srautui praleisti. Galimos įvairios spalvos ir dizainai.
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prekinį ženklą rekomenduoja mamos visame pasaulyje1

Kūdikio odelė kvėpuoja dėl papildomų didelių skylučių orui

Lengvas, orą praleidžiantis čiulptukas

  • Leiskite kūdikio odelei kvėpuoti

  • 0–6 mėn.

  • Ortodontiniai be BPA

  • 2 vnt.

4 itin didelės skylutės orui

4 itin didelės skylutės orui

„Ultra air“ sukurtas taip, kad praleistų didžiausią oro srautą ir jautri kūdikio odelė galėtų kvėpuoti.

Odelė išlieka sausesnė čiulpiant čiulptuką

Odelė išlieka sausesnė čiulpiant čiulptuką

Mažylio odelė išlieka sausesnė čiulpiant čiulptuką dėl orui laidaus čiulptuko dizaino, kuris praleidžia didžiausią oro srautą.

Suapvalinti kraštai patogiam čiulpimui

Suapvalinti kraštai patogiam čiulpimui

„Ultra air“ skydelis yra lengvas ir turi suapvalintus kraštus, kad kūdikiui būtų patogu.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

651

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

03/06/2026

Lietuva

Lietuva

Geras čiulptukas

Labai geras Philips Avent čiulptukas – minkštas, patogus ir kūdikiui lengvai priimtinas. Patinka, kad atrodo kokybiškas ir ramina mažylį be jokių problemų

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF080/06 čiulptukas

Date of Use 2025-12-28

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF080/06 čiulptukas

Date of Use 2025-12-28

26/09/2024

Lietuva

Lietuva

Philips avent ultra air čiulptukas

Su pirmu vaiku išbandėme begalę čiulptukų, kol radome tinkamą, ir tai buvo philips avent. Todėl su antru vaikučiu jau žinojau ką rinktis! Vaikas čiulptuką pripažino iš karto. Labai džiaugiuosi, kad šie čiulptukai mums tinka, yra ortodontiniai ir leidžia odytei kvėpuoti.

Argumentai už

Leidžia odai kvėpuoti yra ortodontinis

Argumentai prieš

Nepastebėjome

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF085/15 Čiulptukas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF085/15 Čiulptukas

30/08/2024

Lietuva

Lietuva

Žindukas

Avent žindukus rinkausi abiems savo vaikams. Mažylė nuo pat pradžiu naudoja būtent šį žinduką. Patinka tiek forma tiek dizainas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF085/15 Čiulptukas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF085/15 Čiulptukas

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 2016–2017 m. atlikti JAV naudotojų bandymai parodė, kad tekstūriniai „Philips Avent“ čiulptukai, naudojami mūsų čiulptukuose „ultra air“ ir „ultra soft“, skirtuose 0–6 mėn. ir 6–18 mėn. kūdikiams, patinka vidutiniškai 98 % dalyvių.

  2. Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites

  3. Pasaulinis čiulptukų prekių ženklas nr. 1

  4. 2014 m. metų gamintojas