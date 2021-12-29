Smoczki ultra air są w strzałem w dziesiątkę! Zanim zaczęła się moja przygoda z macierzyństwem myślałam, że to takie proste wybrać smoczek, ale jednak szybko zmieniłam zdanie jak moja kochana córka przyszła na świat i od tego momentu nie jest łatwo. Mieliśmy już swoje ulubione marki Philips i te smoczki znowu były strzałem w 10. Dzięki temu, że smoczek jest super lekki oraz przepuszczający powietrze to nie podrażnia wrażliwej skóry mojego dziecka. Ząbkowanie już z tym smoczkiem nie jest trudne, działa uspakajająca na moją córeczkę i co najważniejsze dla wszystkim mam jest bezpieczny dla dziecka i jego kształt nie zaburza mowy i odruchu ssania oraz nie odciska się na twarzy dziecka co było problemem już w wieku moje córki +19 miesięcy, ten smoczek rozwiązał problem. Wzory są piękne! Jestem zachwycona i moja córka też, dlatego zostawiamy opinię, która może być pomocna dla każdej mamy!