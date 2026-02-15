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  • Greičiausias elektrinis buteliukų šildytuvas
  • Greičiausias elektrinis buteliukų šildytuvas
  • Greičiausias elektrinis buteliukų šildytuvas
  • Greičiausias elektrinis buteliukų šildytuvas
  • Greičiausias elektrinis buteliukų šildytuvas
  • Greičiausias elektrinis buteliukų šildytuvas
  • Greičiausias elektrinis buteliukų šildytuvas
  • Greičiausias elektrinis buteliukų šildytuvas
  • Greičiausias elektrinis buteliukų šildytuvas
  • Greičiausias elektrinis buteliukų šildytuvas
  • Greičiausias elektrinis buteliukų šildytuvas
  • Greičiausias elektrinis buteliukų šildytuvas
  • Greičiausias elektrinis buteliukų šildytuvas

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventGreitai veikiantis buteliukų šildytuvas

SCF355/00

4.5
| (102) Atsiliepimai | 90% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Greičiausias elektrinis buteliukų šildytuvas
Dienomis, kai tenka skubėti, šis „Philips Avent“ kūdikių buteliukų šildytuvas greitai ir tolygiai pašildo pieną vos per 3 min. Jis lengvai valdomas, yra integruota atšildymo funkcija ir juo galima pašildyti kūdikių maistą.
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Pašildo pieną greitai ir tolygiai

Greičiausias elektrinis buteliukų šildytuvas

  • Šildo tolygiai, jokių karštų vietų

  • Pašildo greitai

  • Atšildo švelniai

  • Pašildo ir kūdikio maistelį

Pašildo kūdikių buteliukus per 3 minutes

Pašildo kūdikių buteliukus per 3 minutes

Buteliukų šildytuvas pašildys 150 ml / 5 oz talpos pieno buteliuką per 3 minutes*.

Sušildo greitai ir tolygiai

Sušildo greitai ir tolygiai

Buteliukų šildytuvas pašildo greitai ir tolygiai. Šildomas pienas nuolat cirkuliuoja, todėl išvengiama karštų vietų.

Švelnaus atšildymo nustatymas kūdikio buteliukams

Švelnaus atšildymo nustatymas kūdikio buteliukams

Kūdikio buteliukų šildytuve yra patogus atšildymo nustatymas. Saugiau nei atšildant mikrobangų krosnelėje ir patogiau nei naudojant vandenį. Tiesiog pasirinkite nustatymą ir šildykite užšaldytą pieną, kol jis bus skystas.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image AWARD-612383

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.5

iš 5

102

Atsiliepimai

90%

Rekomenduoja šį gaminį

15/02/2026

Latvija

Latvija

Noderīga funkcija

Ļoti liels palīgs, gan mazulis palika ar tēti un bija nepieciešams ātri uzsildīt pienu no ledusskapja vai saldētavas (atsaldēt). Viegli lietojams, skaists dizains, ātri pilda savu funkciju.

Argumentai už

Pilda labi savu funkciju, skaists dizains

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF355/00 Ātrs pudelīšu sildītājs

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF355/00 Ātrs pudelīšu sildītājs

13/02/2020

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Polecam

Prosty w obsłudze, niezawodny, estetyczny. Spełnia wymagania bez zarzutu. Polecam

Argumentai už

W recenzji

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF355/00 Szybki podgrzewacz do butelek

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF355/00 Szybki podgrzewacz do butelek

25/06/2019

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Bardzo praktyczny produkt

[Employee of philipsglobal] Genialnie sprawdza się przy małym i większym dziecku. Podgrzewa duże słoiki, butelki. Dobrze utrzymuje temperaturę przez noc.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF355/00 Szybki podgrzewacz do butelek

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF355/00 Szybki podgrzewacz do butelek

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Atsakomybės apribojimai

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Naudojant =&lt; 150 ml / 5 oz pieno ir 20 °C / 70 °F temperatūrą su „Philips Avent Classic / Natural“ 260 ml / 9 oz talpos buteliuku.

  2. „Philips Avent“ motinos pieno talpų ir 2 oz / 60 ml buteliukų negalima naudoti šiame buteliukų šildytuve.