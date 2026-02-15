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Nutraukta gamyba
Šildo tolygiai, jokių karštų vietų
Pašildo greitai
Atšildo švelniai
Pašildo ir kūdikio maistelį
Buteliukų šildytuvas pašildys 150 ml / 5 oz talpos pieno buteliuką per 3 minutes*.
Buteliukų šildytuvas pašildo greitai ir tolygiai. Šildomas pienas nuolat cirkuliuoja, todėl išvengiama karštų vietų.
Kūdikio buteliukų šildytuve yra patogus atšildymo nustatymas. Saugiau nei atšildant mikrobangų krosnelėje ir patogiau nei naudojant vandenį. Tiesiog pasirinkite nustatymą ir šildykite užšaldytą pieną, kol jis bus skystas.
Apdovanojimai
4.5
iš 5
102
Atsiliepimai
90%
Rekomenduoja šį gaminį
Mamma88
15/02/2026
Latvija
Noderīga funkcija
Ļoti liels palīgs, gan mazulis palika ar tēti un bija nepieciešams ātri uzsildīt pienu no ledusskapja vai saldētavas (atsaldēt). Viegli lietojams, skaists dizains, ātri pilda savu funkciju.
Argumentai už
Pilda labi savu funkciju, skaists dizains
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF355/00 Ātrs pudelīšu sildītājs
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF355/00 Ātrs pudelīšu sildītājs
ja222
13/02/2020
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Polecam
Prosty w obsłudze, niezawodny, estetyczny. Spełnia wymagania bez zarzutu. Polecam
Argumentai už
W recenzji
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF355/00 Szybki podgrzewacz do butelek
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF355/00 Szybki podgrzewacz do butelek
Bartek2247
25/06/2019
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Bardzo praktyczny produkt
[Employee of philipsglobal] Genialnie sprawdza się przy małym i większym dziecku. Podgrzewa duże słoiki, butelki. Dobrze utrzymuje temperaturę przez noc.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF355/00 Szybki podgrzewacz do butelek
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF355/00 Szybki podgrzewacz do butelek
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Naudojant =< 150 ml / 5 oz pieno ir 20 °C / 70 °F temperatūrą su „Philips Avent Classic / Natural“ 260 ml / 9 oz talpos buteliuku.
„Philips Avent“ motinos pieno talpų ir 2 oz / 60 ml buteliukų negalima naudoti šiame buteliukų šildytuve.