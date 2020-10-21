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Buteliukų šildytuvai ir sterilizatoriai
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„Philips“ Avent Greitai veikiantis buteliukų šildytuvas
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Palaikymas
SCF355/00
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„Philips Avent“ buteliuko šildytuve yra baltų arba rudų dėmių
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