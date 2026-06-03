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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Šildo tolygiai, jokių karštų vietų
Greito pašildymo ir atitirpinimo režimas
Tinka pienui ir kūdikių maistui
Nustatykite pieno tūrį, paspauskite paleidimo mygtuką ir leiskite išmaniajam temperatūros valdymui atlikti likusį darbą už jus. Jis nustato pradinę pieno temperatūrą ir greitai sušildo iki idealios temperatūros bei ją palaiko iki 60 minučių.
Patinka šaldiklyje laikyti maisto atsargas? Buteliukų šildytuvas greitai atšildo pieną ir kūdikių maistą indeliuose.
Kai mažylis yra pasirengęs pereiti prie kieto maisto, buteliukų šildytuvas taip pat atšildo ir pašildo kūdikių maistą indeliuose.
Apdovanojimai
4.4
iš 5
185
Atsiliepimai
89%
Rekomenduoja šį gaminį
Pirmą KARTĄ mama
03/06/2026
Lietuva
Greita ir patogu!
Labai patogus Philips Avent buteliukų šildytuvas – greitai ir tolygiai sušildo pieną, paprasta naudoti net naktį. Kompaktiškas, patikimas ir tikrai palengvina kasdienybę.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCF358/00 Greitai veikiantis buteliukų šildytuvas
Date of Use 2026-01-03
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCF358/00 Greitai veikiantis buteliukų šildytuvas
Date of Use 2026-01-03
Kokosas
28/05/2025
Lietuva
Akcijos dalis
Greitas ir patogus naudoti produktas
Puikus produktas, patogus naudoti, greitai pašildo pienuką iki tinkamos kūdikiui temperatūros pagal esamą pieno tūrį, taip sutaupo laiką šildant kitais būdais.
Argumentai už
Greitas, neužima daug vietos, pašildo iki tinkamos temperatūros pienuką, paprasta naudoti.
Argumentai prieš
Nėra
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCF358/00 Greitai veikiantis buteliukų šildytuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCF358/00 Greitai veikiantis buteliukų šildytuvas
Šerbetas
26/05/2025
Lietuva
Akcijos dalis
Greitas šildymas
Greitai ir patogiai pašildo pienuką! Kompaktiškas ir patogus naudojimas.
Argumentai už
Greitas, patogus, išmanus.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCF358/00 Greitai veikiantis buteliukų šildytuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCF358/00 Greitai veikiantis buteliukų šildytuvas
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
150 ml / 5 uncijos pieno 22 °C / 72 °F temperatūroje 260 ml / 9 uncijų „Philips Natural“ buteliuke
Pereinamuoju laikotarpiu gali būti gaunamos tiek senos, tiek naujos popierinės pakuotės