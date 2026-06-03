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  • Išmanus ir paprastas pašildymas
  • Išmanus ir paprastas pašildymas
  • Išmanus ir paprastas pašildymas
  • Išmanus ir paprastas pašildymas
  • Išmanus ir paprastas pašildymas
  • Išmanus ir paprastas pašildymas
  • Išmanus ir paprastas pašildymas
  • Išmanus ir paprastas pašildymas
  • Išmanus ir paprastas pašildymas
  • Išmanus ir paprastas pašildymas
  • Išmanus ir paprastas pašildymas
  • Išmanus ir paprastas pašildymas
  • Išmanus ir paprastas pašildymas
  • Išmanus ir paprastas pašildymas
  • Išmanus ir paprastas pašildymas
  • Išmanus ir paprastas pašildymas
  • Išmanus ir paprastas pašildymas
  • Išmanus ir paprastas pašildymas
  • Išmanus ir paprastas pašildymas
  • Išmanus ir paprastas pašildymas
  • Išmanus ir paprastas pašildymas
  • Išmanus ir paprastas pašildymas

„Philips“ Avent PremiumGreitai veikiantis buteliukų šildytuvas

SCF358/00

4.4
| (185) Atsiliepimai | 89% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Išmanus ir paprastas pašildymas
Paruoškite pašildytą maistą vos per kelias minutes naudodami buteliuko šildytuvą, kuris reguliuoja temperatūrą už jus. Išmanusis temperatūros valdymo jutiklis automatiškai pakoreguoja šildymą, kad šildytuvas šildytų greitai ir tolygiai.
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Nebespėliokite gamindami maistą

Išmanus ir paprastas pašildymas

  • Šildo tolygiai, jokių karštų vietų

  • Greito pašildymo ir atitirpinimo režimas

  • Tinka pienui ir kūdikių maistui

Išmanusis temperatūros valdiklis parenka idealų šildymo režimą

Išmanusis temperatūros valdiklis parenka idealų šildymo režimą

Nustatykite pieno tūrį, paspauskite paleidimo mygtuką ir leiskite išmaniajam temperatūros valdymui atlikti likusį darbą už jus. Jis nustato pradinę pieno temperatūrą ir greitai sušildo iki idealios temperatūros bei ją palaiko iki 60 minučių.

Atšildymo funkcija, skirta šaldytam pienui ir kūdikių maistui indeliuose

Atšildymo funkcija, skirta šaldytam pienui ir kūdikių maistui indeliuose

Patinka šaldiklyje laikyti maisto atsargas? Buteliukų šildytuvas greitai atšildo pieną ir kūdikių maistą indeliuose.

Pašildo tiek pieną, tiek kūdikių maistą indeliuose

Pašildo tiek pieną, tiek kūdikių maistą indeliuose

Kai mažylis yra pasirengęs pereiti prie kieto maisto, buteliukų šildytuvas taip pat atšildo ir pašildo kūdikių maistą indeliuose.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image PBTAWARD15

Atsiliepimai

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4.4

iš 5

185

Atsiliepimai

89%

Rekomenduoja šį gaminį

03/06/2026

Lietuva

Lietuva

Greita ir patogu!

Labai patogus Philips Avent buteliukų šildytuvas – greitai ir tolygiai sušildo pieną, paprasta naudoti net naktį. Kompaktiškas, patikimas ir tikrai palengvina kasdienybę.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCF358/00 Greitai veikiantis buteliukų šildytuvas

Date of Use 2026-01-03

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCF358/00 Greitai veikiantis buteliukų šildytuvas

Date of Use 2026-01-03

28/05/2025

Lietuva

Lietuva

Greitas ir patogus naudoti produktas

Puikus produktas, patogus naudoti, greitai pašildo pienuką iki tinkamos kūdikiui temperatūros pagal esamą pieno tūrį, taip sutaupo laiką šildant kitais būdais.

Argumentai už

Greitas, neužima daug vietos, pašildo iki tinkamos temperatūros pienuką, paprasta naudoti.

Argumentai prieš

Nėra

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCF358/00 Greitai veikiantis buteliukų šildytuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCF358/00 Greitai veikiantis buteliukų šildytuvas

26/05/2025

Lietuva

Lietuva

Greitas šildymas

Greitai ir patogiai pašildo pienuką! Kompaktiškas ir patogus naudojimas.

Argumentai už

Greitas, patogus, išmanus.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCF358/00 Greitai veikiantis buteliukų šildytuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCF358/00 Greitai veikiantis buteliukų šildytuvas

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Atsakomybės apribojimai

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 150 ml / 5 uncijos pieno 22 °C / 72 °F temperatūroje 260 ml / 9 uncijų „Philips Natural“ buteliuke

  2. Pereinamuoju laikotarpiu gali būti gaunamos tiek senos, tiek naujos popierinės pakuotės