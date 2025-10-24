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Buteliukų šildytuvai ir sterilizatoriai
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„Philips“ Avent Premium Greitai veikiantis buteliukų šildytuvas
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SCF358/00
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Visi (6)
Suderinamumas (1)
Veiksmingumas (1)
Nuosėdų šalinimas (1)
Funkcionalumas (1)
Kaip dažnai reikia šalinti kalkes iš „Philips Avent“ buteliukų šildytuvo?
Ar mano buteliuko šildytuvas gali atšildyti motinos pieną ir kūdikių maistą?
Kiek vandens reikia įpilti į „Avent“ buteliuko šildytuvą?
Kaip reikia šalinti kalkių nuosėdas iš „Philips Avent“ buteliuko šildytuvo?
Kiek laiko buteliuko šildytuvas šildo pieną?
Kokie buteliukai telpa „Philips Avent“ buteliuko šildytuve?
Šildymo laikas yra skirtingas, esant tam pačiam pieno kiekiui.
Pašildant kūdikių maistą mirksi visos pažangos indikatorius
„Philips Avent“ buteliuko šildytuve yra baltų arba rudų dėmių
Naudojant „Philips Avent“ buteliuko šildytuvą pienas yra per karštas arba per šaltas
„Philips Avent“ šildytuvas šildo pieną ar maistą per ilgai
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