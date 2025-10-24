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„Philips“ Avent Premium Greitai veikiantis buteliukų šildytuvas

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„Philips“ Avent PremiumGreitai veikiantis buteliukų šildytuvas

SCF358/00

„Philips“ Avent Premium Greitai veikiantis buteliukų šildytuvas

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  • Kaip pašildyti buteliuką pieno su „Philips“ buteliuko šildytuvu „Avent Bottle Warmer“ SCF358
    Kaip pašildyti buteliuką pieno su „Philips“ buteliuko šildytuvu „Avent Bottle Warmer“ SCF358

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JK atitikties deklaracija - English (US)

  • PDF fail., 142.9 kB
  • 7 January 2026

Eco passport - English (US)

  • PDF fail., 358.8 kB
  • 4 January 2021

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