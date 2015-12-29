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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
mamų rekomenduojamas prekės ženklas visame pasaulyje
Laikymas
Puodelius lengva pažymėti ir stebėti datas bei juose esantį turinį
Motinos pieno laikymo indeliai suderinami su visais „Philips Avent“ pientraukiais ir žindukams.
„Philips Avent“ puodelius galima laikyti šaldytuve ar šaldiklyje bei plauti indaplovėje
5.0
iš 5
17
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Zoe41
29/12/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
doskonałe
mleko czy obiadek zapakowane, łatwe przechowywanie, można podgrzać w podgrzewaczu AVENT w kilka chwil i dzieciaczek już zajada, polecam też do zamrażania posiłków, trwałe więc przyda się i na długie lata
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
klio
18/06/2015
Polska
Niezbędnik dla każdej mamy
Jest to jeden z moich ulubionych produktów marki Avent. Idealnie sprawdza się zarówno w domu jak i w podróży. Służy mi szczególnie do przechowywania obiadków, które mogę szybko podgrzać w podgrzewaczu, gdyż kształt pojemnika jest idealnie przystosowany do niego. Przechowuję w nim nie tylko obiadek, lecz również owoce lub ugotowane warzywa i mleko. Jest wykonany z dobrej jakości materiału, łatwy w utrzymaniu czystości i niezwykle lekki.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
krysia123
11/01/2015
Polska
polecam
Używam tych pojemniczków od pewnego czasu. Są super! polecam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm