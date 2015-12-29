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  • Paprastai naudojama „Philips Avent“ produktų laikymo sistema
  • Paprastai naudojama „Philips Avent“ produktų laikymo sistema
  • Paprastai naudojama „Philips Avent“ produktų laikymo sistema
  • Paprastai naudojama „Philips Avent“ produktų laikymo sistema
  • Paprastai naudojama „Philips Avent“ produktų laikymo sistema
  • Paprastai naudojama „Philips Avent“ produktų laikymo sistema

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent VIA„Avent“ motinos pieno indeliai

SCF612/10

5
| (17) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Paprastai naudojama „Philips Avent“ produktų laikymo sistema
„Philips Avent“ produktų laikymo sistema – tai universali, vietą taupanti laikymo sistema, sukurta taip, kad augtų kartu su jūsų kūdikiu. Tą patį puodelį galite naudoti motinos pienui laikyti ir kūdikių maistui sudėti. Ją galima naudoti su visais „Philips Avent“ pientraukiais ir žindukais.
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Suderinami produktai
Kūdikių buteliukų sterilizatorius

Kūdikių buteliukų sterilizatorius

SCF291/00

Puodelis pienui supilti

Paprastai naudojama „Philips Avent“ produktų laikymo sistema

  • Laikymas

Paprasta tvarkytis

Paprasta tvarkytis

Puodelius lengva pažymėti ir stebėti datas bei juose esantį turinį

Tinka visiems „Philips Avent“ pientraukiams ir žindukams

Motinos pieno laikymo indeliai suderinami su visais „Philips Avent“ pientraukiais ir žindukams.

Galima naudoti šaldytuve ar šaldiklyje

„Philips Avent“ puodelius galima laikyti šaldytuve ar šaldiklyje bei plauti indaplovėje

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

17

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

29/12/2015

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

doskonałe

mleko czy obiadek zapakowane, łatwe przechowywanie, można podgrzać w podgrzewaczu AVENT w kilka chwil i dzieciaczek już zajada, polecam też do zamrażania posiłków, trwałe więc przyda się i na długie lata

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

18/06/2015

Polska

Polska

Niezbędnik dla każdej mamy

Jest to jeden z moich ulubionych produktów marki Avent. Idealnie sprawdza się zarówno w domu jak i w podróży. Służy mi szczególnie do przechowywania obiadków, które mogę szybko podgrzać w podgrzewaczu, gdyż kształt pojemnika jest idealnie przystosowany do niego. Przechowuję w nim nie tylko obiadek, lecz również owoce lub ugotowane warzywa i mleko. Jest wykonany z dobrej jakości materiału, łatwy w utrzymaniu czystości i niezwykle lekki.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

11/01/2015

Polska

Polska

polecam

Używam tych pojemniczków od pewnego czasu. Są super! polecam.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

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