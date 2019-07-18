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  • Natūralus būdas maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas maitinti iš buteliuko

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventKūdikių buteliukas

SCF627/16

4.9
| (210) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį
Natūralus būdas maitinti iš buteliuko
Su mūsų naujuoju buteliuku maitinimas iš buteliuko bus natūralesnis tiek jūsų vaikui, tiek jums. Čiulptukas yra naujoviško žiedlapio formos dizaino, užtikrinančio natūralų, panašų į krūtimi žindymą, todėl kūdikiui lengviau pakaitomis maitintis iš krūties ir buteliuko.
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Žiedlapio formos „Avent“ žindukas

Natūralus būdas maitinti iš buteliuko

  • 1 „Natural“

  • 9 oz / 260 ml

  • Lėtos tėkmės čiulptukas

Platus krūties formos čiulptukas užtikrina natūralų žindymą

Platus krūties formos čiulptukas užtikrina natūralų žindymą

Platus krūties formos čiulptukas skatina natūralų žindymą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.

Unikalūs žiedlapiai, kad čiulptukas būtų minkštas, lankstus ir nesubliūkštų

Unikalūs žiedlapiai, kad čiulptukas būtų minkštas, lankstus ir nesubliūkštų

Žiedlapiai čiulptuko viduje padidina minkštumą ir lankstumą, neleidžia čiulptukui subliūkšti. Jūsų kūdikis mėgausis patogesniu ir malonesniu maitinimu.

Moderni dieglius mažinanti sistema su naujovišku dvigubu vožtuvu

Moderni dieglius mažinanti sistema su naujovišku dvigubu vožtuvu

Naujoviška dvigubo vožtuvo konstrukcija sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius įleisdama orą į buteliuką, o ne į kūdikio pilvuką.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.9

iš 5

210

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

18/07/2019

Lietuva

Lietuva

Žaisminga išvaizda.

Patraukli ir žaisminga išvaizda. Naudojant sterilizatoriuje nesideformuoja. Tinka žindant.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF628/17 „Natural“ kūdikių buteliukas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF628/17 „Natural“ kūdikių buteliukas

18/07/2019

Lietuva

Lietuva

Patogus ir tinkamas žindant.

Tiko primaitinant. Vaikas pripažino ir kito nereikėjo bandyti.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF693/17 „Natural“ kūdikių buteliukas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF693/17 „Natural“ kūdikių buteliukas

02/11/2015

Lietuva

Lietuva

Pagaliau surado vaikas savo buteliuką

Jau savaitę draugaujam su Avent Natural buteliuku, todėl galiu išsakyti savo nuomonę. Mano sūneliui jau metukai, nesenai pradėjom pažintį su buteliuku apskritai, nes iki tol tik mamos pieną gėrė. Iš visų pabandytų buteliukų šis mano sūnui labiausiai tiko ir patiko. Kol patik žindžiau savo mažylį turėjau kelis dovanotus buteliukus, bet mano sūnus jų nepripažino, negėrė nei vandens, nors iš gertuvės puikiai gerdavo. Tada supratau, kad čiulptuko forma jam netinka, todėl susidomėjau Avent natural buteliuku ir jo nauju žiedlapio formos čiulptuku. Gal todėl, kad forma čiulptuko primena mamos krūtį. Pastebėjau, kad gerdamas iš šio buteliuko mažylis turi plačiai išsižioti, taigi maitinančioms vis dar savo mažylius turėtų būti labai aktualu. Kaip veikia dvigubas vožtuvas nuo dieglių sunku įvertinti, nes mano vaikelis jau didelis, bet jo veikimą galima ir išgirsti. Geriant sūneliui pieną, girdisi kaip, su kiekvienu gurkšniu, oras grįžta atgal į buteliuką Radau tik vieną minusą, kad mažiukui su viena ranka, geriant, sunku nulaikyti, ypač kai būna apsnūdęs, dažnai iškrenta buteliukas iš rankyčių. Bet mūsų buteliukas pats didžiausias 330 ml, nors pripilu tik pusę jo.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF693/17 „Natural“ kūdikių buteliukas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF693/17 „Natural“ kūdikių buteliukas

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011