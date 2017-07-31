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2 vnt.
Čiulptukas sukurtas taip, kad sumažintų maitinimo problemas, nukreipiant orą nuo kūdikio pilvuko.
Platus krūties formos čiulptukas skatina natūralų maitinimą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.
Čiulptuko tekstūra itin minkšta, jis sukurtas taip, kad imituotų krūtį.
5.0
iš 5
8
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Avei
31/07/2017
Lietuva
Tobulas žindukas
Vienintelis kurį naudojant mažyliui tenka idėti tiek pastangų kiek žindant krūtį. Tobulas pasirinkimas maitinant mišriai. Tinka naudoti ir vyresniam nei 1mėn kūdikiui.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Baby Bottle Teats SCF657/27 iulptukas „Natural“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Baby Bottle Teats SCF657/27 iulptukas „Natural“
Isabel
26/10/2016
Polska
Polecam
Butelkę ze smoczkiem natural dostałam w prezencie. Jestem mile zaskoczona z jego użytkowania. Tym bardziej, że sięgnęłam po tę butelkę w akcie desperacji, gdy synek odmawiał ssania z piersi a butelki, które sama zakupiłam też mu nie odpowiadały. Po kilku próbach z innymi smoczki (mimijumi, medela) spokojnie mogę polecić ten produkt. Mój maluszek zaakceptował go już po pierwszym przyssaniu się. Co ważne butelka Avent ze smoczkiem natural nie zaburza u mojego dziecka odruchu ssania więc mogę też karmić piersią. Moje dziecko je już spokojnie bez krztuszenia się i bez nerwowego łykania powietrza jakie występowały przy stosowaniu smoczka od modeli. Przy cofnietej brudce zaakceptował smoczek z Aventu. Smoczek nie zapada się jak przy mimijumi. Cena produktu zadowalająca. Smoczek stosowałam do 14 t.ż. dziecka.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Baby Bottle Teats SCF657/27 Smoczek Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Baby Bottle Teats SCF657/27 Smoczek Natural
Brigi83
19/02/2020
Magyarország
Cumisüveg cuki zavar nélkül
Már 6 hónapos a babám, de potlashoz még mi dug ezt használjuk :) nagy evő, egyszer nem bírom vacsira a 3 deci tejet biztosítani egyszerre, így amit napközben fejek, megeszi szopi előtt. Semmi karos következményeit nem hozott, szuper etetőcumi
Argumentai už
Könnyen tisztítható, szereti a babám
Argumentai prieš
Nincs ilyen
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Baby Bottle Teats SCF657/27 Natural cumifej
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Baby Bottle Teats SCF657/27 Natural cumifej
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.