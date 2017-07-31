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  • Idealiai tinka lėtai geriantiems
  • Idealiai tinka lėtai geriantiems
  • Idealiai tinka lėtai geriantiems
  • Idealiai tinka lėtai geriantiems
  • Idealiai tinka lėtai geriantiems
  • Idealiai tinka lėtai geriantiems
  • Idealiai tinka lėtai geriantiems
  • Idealiai tinka lėtai geriantiems
  • Idealiai tinka lėtai geriantiems
  • Idealiai tinka lėtai geriantiems
  • Idealiai tinka lėtai geriantiems
  • Idealiai tinka lėtai geriantiems
  • Idealiai tinka lėtai geriantiems
  • Idealiai tinka lėtai geriantiems
  • Idealiai tinka lėtai geriantiems
  • Idealiai tinka lėtai geriantiems

„Philips“ Avent Baby Bottle Teatsiulptukas „Natural“

SCF657/27

5
| (8) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Idealiai tinka lėtai geriantiems
Idealiai tinka lėtai geriantiems, kurie gali neturėti stiprios čiulpimo galios. Platus krūties formos čiulptukas skatina natūralų apžiojimą, todėl galite lengvai derinti su žindymu.
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Idealiai tinka lėtai geriantiems

Idealiai tinka lėtai geriantiems

  • 0 mėn. ir daugiau

  • 2 vnt.

Sukurta sumažinti dieglius

Sukurta sumažinti dieglius

Čiulptukas sukurtas taip, kad sumažintų maitinimo problemas, nukreipiant orą nuo kūdikio pilvuko.

Platus krūties formos čiulptukas užtikrina natūralų žindymą

Platus krūties formos čiulptukas užtikrina natūralų žindymą

Platus krūties formos čiulptukas skatina natūralų maitinimą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.

Minkštas čiulptukas sukurtas taip, kad imituotų krūtį

Minkštas čiulptukas sukurtas taip, kad imituotų krūtį

Čiulptuko tekstūra itin minkšta, jis sukurtas taip, kad imituotų krūtį.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

8

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

31/07/2017

Lietuva

Lietuva

Tobulas žindukas

Vienintelis kurį naudojant mažyliui tenka idėti tiek pastangų kiek žindant krūtį. Tobulas pasirinkimas maitinant mišriai. Tinka naudoti ir vyresniam nei 1mėn kūdikiui.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Baby Bottle Teats SCF657/27 iulptukas „Natural“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Baby Bottle Teats SCF657/27 iulptukas „Natural“

26/10/2016

Polska

Polska

Polecam

Butelkę ze smoczkiem natural dostałam w prezencie. Jestem mile zaskoczona z jego użytkowania. Tym bardziej, że sięgnęłam po tę butelkę w akcie desperacji, gdy synek odmawiał ssania z piersi a butelki, które sama zakupiłam też mu nie odpowiadały. Po kilku próbach z innymi smoczki (mimijumi, medela) spokojnie mogę polecić ten produkt. Mój maluszek zaakceptował go już po pierwszym przyssaniu się. Co ważne butelka Avent ze smoczkiem natural nie zaburza u mojego dziecka odruchu ssania więc mogę też karmić piersią. Moje dziecko je już spokojnie bez krztuszenia się i bez nerwowego łykania powietrza jakie występowały przy stosowaniu smoczka od modeli. Przy cofnietej brudce zaakceptował smoczek z Aventu. Smoczek nie zapada się jak przy mimijumi. Cena produktu zadowalająca. Smoczek stosowałam do 14 t.ż. dziecka.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Baby Bottle Teats SCF657/27 Smoczek Natural

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Baby Bottle Teats SCF657/27 Smoczek Natural

19/02/2020

Magyarország

Magyarország

Cumisüveg cuki zavar nélkül

Már 6 hónapos a babám, de potlashoz még mi dug ezt használjuk :) nagy evő, egyszer nem bírom vacsira a 3 deci tejet biztosítani egyszerre, így amit napközben fejek, megeszi szopi előtt. Semmi karos következményeit nem hozott, szuper etetőcumi

Argumentai už

Könnyen tisztítható, szereti a babám

Argumentai prieš

Nincs ilyen

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Baby Bottle Teats SCF657/27 Natural cumifej

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Baby Bottle Teats SCF657/27 Natural cumifej

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 