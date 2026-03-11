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„Philips“ Avent Baby Bottle Teats iulptukas „Natural“
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SCF657/27
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Kodėl „Avent“ antgaliai ir žindukai gaminami iš silikono, o ne iš latekso?
Ar mano „Philips Avent“ maitinimo buteliukų gaminiai yra tarpusavyje suderinami?
Čiulptukas „Philips Avent Natural“ arba „Natural Response“ susmunka
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