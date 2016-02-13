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  • Natūralus būdas maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas maitinti iš buteliuko
  • Natūralus būdas maitinti iš buteliuko

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent„Natural“ kūdikių buteliukas

SCF627/17

4.3
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Natūralus būdas maitinti iš buteliuko
Su mūsų naujuoju buteliuku maitinimas iš buteliuko bus natūralesnis tiek jūsų vaikui, tiek jums. Čiulptukas yra naujoviško žiedlapio formos dizaino, užtikrinančio natūralų, panašų į krūtimi žindymą, todėl kūdikiui lengviau pakaitomis maitintis iš krūties ir buteliuko.
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Žiedlapio formos „Avent“ žindukas

Natūralus būdas maitinti iš buteliuko

  • 1 buteliukas

  • 9 oz / 260 ml

  • Lėtos tėkmės čiulptukas

  • 1 mėn. ir daugiau

Moderni dieglius mažinanti sistema su naujovišku dvigubu vožtuvu

Moderni dieglius mažinanti sistema su naujovišku dvigubu vožtuvu

Naujoviška dvigubo vožtuvo konstrukcija sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius įleisdama orą į buteliuką, o ne į kūdikio pilvuką.

Suderinama su visu „Philips Avent Natural“ asortimentu

Suderinama su visu „Philips Avent Natural“ asortimentu

Naujasis „Philips Avent Natural“ buteliukas suderinamas su „Philips Avent“ asortimentu, išskyrus klasikinius buteliukus ir puodelių rankenėles. Rekomenduojame naudoti „Natural“ buteliukus tik su „Natural“ maitinimo žindukais.

Yra skirtingų dydžių

Galima įsigyti 4 dydžių „Philips Avent Natural“ buteliuką: 2 oz / 60 ml, 4 oz / 125 ml, 9 oz / 260 ml ir 11 oz / 330 ml. Buteliukai parduodami vieno ar kelių buteliukų pakuotėje.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.3

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2
1

13/02/2016

Polska

Polska

Niezwykla butelka

Butelka Avent Natural 260ml to butelka łatwa do rozłożenia i ponownego złożenia. Posiada specjalny kapturek- nakladke przez co smoczek nie ulega niepotrzebnym zabrudzeniom jak np w podrozy. Smoczek pasuje synkowi jest miekki i z pewnoscia dziecko nie zasysa powietrza podczas picia.Butelka jest bardzo leciutka i idealnie pasuje do dłoni synka a takze odporna na uderzenia i rzucanianie nia o podloge przez dziecko :) Butelka i firma godna polecenia

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

04/10/2015

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

rewelacja

Po kilku próbach w poszukiwaniu odpowiedniej butelki trafiłam na Philips Avent. Jest ona doskonała, szybko się odkreaca. Nic nie ulewa się ani nie kapie. Jedyna rzecz która trzeba wymieniać to smoczek Zuzia lubi gryźć. Ma 3 lata i jeszcze korzysta z tych butelek. polecam wszystkim i jest ponad wszystkie.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

24/07/2015

România

România

Se poate si mai bine

Bidonul este din plastic - asta am stiut inainte de cumarare, dar nu m-am gandit ca gradatiile de pe sticla sunt din 20 in 20 de ml. De exemplu imi lipseste gradatia de 30, 90, 150 ml. O lingurita de lapte praf se amesteca cu 30 ml apa.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF627/17 Biberon Natural

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF627/17 Biberon Natural

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011