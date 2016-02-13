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Nutraukta gamyba
1 buteliukas
9 oz / 260 ml
Lėtos tėkmės čiulptukas
1 mėn. ir daugiau
Naujoviška dvigubo vožtuvo konstrukcija sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius įleisdama orą į buteliuką, o ne į kūdikio pilvuką.
Naujasis „Philips Avent Natural“ buteliukas suderinamas su „Philips Avent“ asortimentu, išskyrus klasikinius buteliukus ir puodelių rankenėles. Rekomenduojame naudoti „Natural“ buteliukus tik su „Natural“ maitinimo žindukais.
Galima įsigyti 4 dydžių „Philips Avent Natural“ buteliuką: 2 oz / 60 ml, 4 oz / 125 ml, 9 oz / 260 ml ir 11 oz / 330 ml. Buteliukai parduodami vieno ar kelių buteliukų pakuotėje.
4.3
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
monbur
13/02/2016
Polska
Niezwykla butelka
Butelka Avent Natural 260ml to butelka łatwa do rozłożenia i ponownego złożenia. Posiada specjalny kapturek- nakladke przez co smoczek nie ulega niepotrzebnym zabrudzeniom jak np w podrozy. Smoczek pasuje synkowi jest miekki i z pewnoscia dziecko nie zasysa powietrza podczas picia.Butelka jest bardzo leciutka i idealnie pasuje do dłoni synka a takze odporna na uderzenia i rzucanianie nia o podloge przez dziecko :) Butelka i firma godna polecenia
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
ania291986
04/10/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
rewelacja
Po kilku próbach w poszukiwaniu odpowiedniej butelki trafiłam na Philips Avent. Jest ona doskonała, szybko się odkreaca. Nic nie ulewa się ani nie kapie. Jedyna rzecz która trzeba wymieniać to smoczek Zuzia lubi gryźć. Ma 3 lata i jeszcze korzysta z tych butelek. polecam wszystkim i jest ponad wszystkie.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
Dorin
24/07/2015
România
Se poate si mai bine
Bidonul este din plastic - asta am stiut inainte de cumarare, dar nu m-am gandit ca gradatiile de pe sticla sunt din 20 in 20 de ml. De exemplu imi lipseste gradatia de 30, 90, 150 ml. O lingurita de lapte praf se amesteca cu 30 ml apa.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF627/17 Biberon Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF627/17 Biberon Natural
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011