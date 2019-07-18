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Nutraukta gamyba
1 buteliukas
9 oz / 260 ml
Lėtos tėkmės čiulptukas
1 mėn. ir daugiau
Platus krūties formos čiulptukas skatina natūralų žindymą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.
Žiedlapiai čiulptuko viduje padidina minkštumą ir lankstumą, neleidžia čiulptukui subliūkšti. Jūsų kūdikis mėgausis patogesniu ir malonesniu maitinimu.
Naujoviška dvigubo vožtuvo konstrukcija sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius įleisdama orą į buteliuką, o ne į kūdikio pilvuką.
4.9
iš 5
210
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
Spygliukas
18/07/2019
Lietuva
Žaisminga išvaizda.
Patraukli ir žaisminga išvaizda. Naudojant sterilizatoriuje nesideformuoja. Tinka žindant.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF628/17 „Natural“ kūdikių buteliukas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF628/17 „Natural“ kūdikių buteliukas
Spygliukas
18/07/2019
Lietuva
Patogus ir tinkamas žindant.
Tiko primaitinant. Vaikas pripažino ir kito nereikėjo bandyti.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF693/17 „Natural“ kūdikių buteliukas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF693/17 „Natural“ kūdikių buteliukas
AstaBZ
02/11/2015
Lietuva
Pagaliau surado vaikas savo buteliuką
Jau savaitę draugaujam su Avent Natural buteliuku, todėl galiu išsakyti savo nuomonę. Mano sūneliui jau metukai, nesenai pradėjom pažintį su buteliuku apskritai, nes iki tol tik mamos pieną gėrė. Iš visų pabandytų buteliukų šis mano sūnui labiausiai tiko ir patiko. Kol patik žindžiau savo mažylį turėjau kelis dovanotus buteliukus, bet mano sūnus jų nepripažino, negėrė nei vandens, nors iš gertuvės puikiai gerdavo. Tada supratau, kad čiulptuko forma jam netinka, todėl susidomėjau Avent natural buteliuku ir jo nauju žiedlapio formos čiulptuku. Gal todėl, kad forma čiulptuko primena mamos krūtį. Pastebėjau, kad gerdamas iš šio buteliuko mažylis turi plačiai išsižioti, taigi maitinančioms vis dar savo mažylius turėtų būti labai aktualu. Kaip veikia dvigubas vožtuvas nuo dieglių sunku įvertinti, nes mano vaikelis jau didelis, bet jo veikimą galima ir išgirsti. Geriant sūneliui pieną, girdisi kaip, su kiekvienu gurkšniu, oras grįžta atgal į buteliuką Radau tik vieną minusą, kad mažiukui su viena ranka, geriant, sunku nulaikyti, ypač kai būna apsnūdęs, dažnai iškrenta buteliukas iš rankyčių. Bet mūsų buteliukas pats didžiausias 330 ml, nors pripilu tik pusę jo.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF693/17 „Natural“ kūdikių buteliukas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF693/17 „Natural“ kūdikių buteliukas
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011