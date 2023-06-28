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Nutraukta gamyba
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Įprastas
Skirta paprastam laikymui.
Maksimaliam lankstumui.
Saugu naudoti buteliukų šildytuvuose, mikrobangų krosnelėse, indaplovėse ir sterilizatoriuose.
4.8
iš 5
139
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Dovita
28/06/2023
Lietuva
Akcijos dalis
Puikus gaminys.
Saugiau ir efektyviai naudojami indeliai tyrelių gamybai bei jų laikymui.
Argumentai už
Sandarūs, mažai vietos užimantys indeliai.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF619/05 Motinos pieno laikymo puodelis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF619/05 Motinos pieno laikymo puodelis
Gievin
09/06/2023
Lietuva
Akcijos dalis
Patogus, ne tik pienui bet ir maistui
Naudojom pienui, pradėjus primaitinimą labai patogu maistui, išvykoms užkandžiams.
Argumentai už
Talpus, ilgam naudojimui
Argumentai prieš
Nepastebėjau
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF619/05 Motinos pieno laikymo puodelis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF619/05 Motinos pieno laikymo puodelis
Emmma
05/06/2023
Lietuva
Akcijos dalis
Patogūs indeliai šaldymui ir laikymui šaldytuve
Mes ilgą laiką naudojame šiuos indelius, turime įsigiję ne vieną pakuotę, tad tikrai objektyviai galime teigti, jog jie yra puikūs :). Nuo konkurencingų gaminių išsiskiria tuo, jog sandariai užsidaro, yra patogios formos naudoti šildyklėje. Indelius naudojome pradžioje pieno laikymui šaldytuve ir šaldymui, vėliau puikiai tiko kūdikio daržovių košelėms laikyti ir, taip pat, užšaldyti. Džiaugiamės, kad nuolat dezinfekuojant, kaitinant nepakinta indelių forma, nenusidažo sienelės.
Argumentai už
Patogi forma, patvarūs
Argumentai prieš
Kai kuriais atvejais norėtųsi šiek tiek didesnės talpos
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF619/05 Motinos pieno laikymo puodelis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF619/05 Motinos pieno laikymo puodelis