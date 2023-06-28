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  • Puikiai tinka laikyti maistą tiek namuose, tiek keliaujant
  • Puikiai tinka laikyti maistą tiek namuose, tiek keliaujant
  • Puikiai tinka laikyti maistą tiek namuose, tiek keliaujant
  • Puikiai tinka laikyti maistą tiek namuose, tiek keliaujant
  • Puikiai tinka laikyti maistą tiek namuose, tiek keliaujant
  • Puikiai tinka laikyti maistą tiek namuose, tiek keliaujant

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventMaisto laikymo puodelis

SCF639/05

4.8
| (139) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
Puikiai tinka laikyti maistą tiek namuose, tiek keliaujant
Laikykite sveiką atjunkymo maistą ir maitinkite juo kūdikį, naudodami naujuosius maisto laikymo puodelius. Sterilizuokite ir pakartotinai naudokite „Philips Avent“ maisto laikymo puodelius tiek namuose, tiek keliaujant.
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Suderinami produktai
Viengubas elektrinis įkraunamas

Viengubas elektrinis įkraunamas

SCF396/31

Elektrinis pientraukis

Elektrinis pientraukis

SCF395/31

Rankinis pientraukis

Rankinis pientraukis

SCF430/10

Rankinis pientraukis

Rankinis pientraukis

SCF430/13

Rankinis pientraukis

Rankinis pientraukis

SCF430/16

Su sandariu dangteliu

Puikiai tinka laikyti maistą tiek namuose, tiek keliaujant

  • Įprastas

Kad žinotumėte datą ir turinį

Kad žinotumėte datą ir turinį

Skirta paprastam laikymui.

Galima naudoti šaldytuve ir šaldiklyje

Galima naudoti šaldytuve ir šaldiklyje

Maksimaliam lankstumui.

Paprasta naudoti ir valyti

Paprasta naudoti ir valyti

Saugu naudoti buteliukų šildytuvuose, mikrobangų krosnelėse, indaplovėse ir sterilizatoriuose.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

139

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

2

28/06/2023

Lietuva

Lietuva

Puikus gaminys.

Saugiau ir efektyviai naudojami indeliai tyrelių gamybai bei jų laikymui.

Argumentai už

Sandarūs, mažai vietos užimantys indeliai.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF619/05 Motinos pieno laikymo puodelis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF619/05 Motinos pieno laikymo puodelis

09/06/2023

Lietuva

Lietuva

Patogus, ne tik pienui bet ir maistui

Naudojom pienui, pradėjus primaitinimą labai patogu maistui, išvykoms užkandžiams.

Argumentai už

Talpus, ilgam naudojimui

Argumentai prieš

Nepastebėjau

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF619/05 Motinos pieno laikymo puodelis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF619/05 Motinos pieno laikymo puodelis

05/06/2023

Lietuva

Lietuva

Patogūs indeliai šaldymui ir laikymui šaldytuve

Mes ilgą laiką naudojame šiuos indelius, turime įsigiję ne vieną pakuotę, tad tikrai objektyviai galime teigti, jog jie yra puikūs :). Nuo konkurencingų gaminių išsiskiria tuo, jog sandariai užsidaro, yra patogios formos naudoti šildyklėje. Indelius naudojome pradžioje pieno laikymui šaldytuve ir šaldymui, vėliau puikiai tiko kūdikio daržovių košelėms laikyti ir, taip pat, užšaldyti. Džiaugiamės, kad nuolat dezinfekuojant, kaitinant nepakinta indelių forma, nenusidažo sienelės.

Argumentai už

Patogi forma, patvarūs

Argumentai prieš

Kai kuriais atvejais norėtųsi šiek tiek didesnės talpos

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF619/05 Motinos pieno laikymo puodelis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF619/05 Motinos pieno laikymo puodelis

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