30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
2 buteliukai
4 oz / 125 ml
Naujagimiams skirtas čiulptukas
0 mėn. ir daugiau
Miegas ir maistas yra svarbiausi kūdikio fizinės ir psichinės sveikatos elementai. Atliktas klinikinis atsitiktinių imčių tyrimas, kuriuo buvo siekiama nustatyti, ar kūdikių maitinimo buteliukai turi įtakos „kūdikio elgesiui“. Nustatyta, kad „Philips Avent“ klasikinis buteliukas neramų kūdikio elgesį per dieną sumažina maždaug 28 minutėmis, palyginti su kitu lygintu buteliuku (46 min. prieš 74 min., p=0,05). Tai ypač pasitvirtino naktį.**
Kūdikiui žįstant unikalus „sijonėlis“ ant „Avent“ čiulptuko lankstosi taip, kad oras patektų į buteliuką, o ne į vaiko pilvuką. Kūdikis reguliuoja pieno srovę kaip ir natūraliai maitinant krūtimi.
Galite rinktis iš penkių skirtingų čiulptukų tekėjimo greičių.
4.9
iš 5
10
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
ewka990
11/01/2015
Polska
Lubiana przez dzieci i rodziców
Lekka i poręczna buteleczka do karmienia. Bardzo fajne jest to w butelce,że istnieje możliwość wymiany pięciu smoczków o różnym stopniu wypływu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
MarlenaU
04/01/2015
Polska
Świetna butelka. Serdecznie polecam:)
Ta butelka towarzyszyła mi od początku mojej drogi jako mama. Synek łatwo ją zaakceptował, udało się także pogodzić karmienie sztuczne z naturalnym. Butelka bardzo wytrzymała, łatwa w czyszczeniu. Ergonomiczny kształt pozwolił na uniknięcie wzdęć. Serdecznie polecam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
MarlenaU
04/01/2015
Polska
Świetna butelka. Serdecznie polecam:)
Ta butelka towarzyszyła mi od początku mojej drogi jako mama. Synek łatwo ją zaakceptował, udało się także pogodzić karmienie sztuczne z naturalnym. Butelka bardzo wytrzymała, łatwa w czyszczeniu. Ergonomiczny kształt pozwolił na uniknięcie wzdęć. Serdecznie polecam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
Atliktas klinikinis tyrimas parodė, kad dviejų savaičių kūdikiai buvo ramesni nei tie, kurie buvo maitinami kitais buteliukais (tyrimą atliko Londono vaikų sveikatos institutas, 2008).
Atliktas klinikinis tyrimas parodė, kad 2 savaičių kūdikiai, maitinami „Avent“ buteliuku, buvo ramesni nei tie, kurie buvo maitinami kito populiaraus gamintojo buteliuku, ypač naktį.