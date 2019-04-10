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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
1 buteliukas
4oz / 120 ml
Naujagimiams skirtas čiulptukas
0 mėn. ir daugiau
„Natural“ stiklinis buteliukas yra atsparus karščiui ir staigiems temperatūros pokyčiams. Todėl jį galite saugiai laikyti šaldytuve, šildyti ir sterilizuoti.
Aukščiausios kokybės borosilikatinis stiklas – aukščiausia kokybė ir didžiausias grynumas.
Platus krūties formos čiulptukas skatina natūralų žindymą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.
4.8
iš 5
20
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
Kravtsivy
10/04/2019
Україна
Ідеальна пляшечка
Коли малюк був на змішаному годуванні, не було різниці між грудним вигодовуванням та штучним.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF671/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF671/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
FJane
03/04/2019
Україна
чудово допоміг у вигодовуванні сина
з цією пляшечкою не було складності щодо годування дитини груддю. Цілком задоволені вибором!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF671/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF671/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
Sasha26
01/04/2019
Україна
Прекрасно сделана
Прекрасное стекло надписи не стираются сделано качественно
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF671/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF671/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011