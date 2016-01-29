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Nutraukta gamyba
Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
Mūsų klasikiniu buteliuku motinos pasitiki jau 30 metų, daugelis motinų ir toliau renkasi šį buteliuką. Naudojant šį buteliuką maitinti kūdikį būna malonu ir paprasta; kliniškai įrodyta, kad jis sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius.*
1 buteliukas
4 oz / 125 ml
Naujagimiams skirtas čiulptukas
0 mėn. ir daugiau
Išskirtinis vožtuvas, esantis ant čiulptuko, lankstosi pagal kūdikio maitinimosi ritmą. Pienas tekės kūdikio kontroliuojama tėkme ir tai apsaugo nuo persivalgymo ir atpylimo, raugėjimo ir dujų.
Miegas ir maistas yra svarbiausi kūdikio fizinės ir psichinės sveikatos elementai. Atliktas klinikinis atsitiktinių imčių tyrimas, kuriuo buvo siekiama nustatyti, ar kūdikių maitinimo buteliukai turi įtakos „kūdikio elgesiui“. Nustatyta, kad „Philips Avent“ klasikinis buteliukas neramų kūdikio elgesį per dieną sumažina maždaug 28 minutėmis, palyginti su kitu lygintu buteliuku (46 min. prieš 74 min., p=0,05). Tai ypač pasitvirtino naktį.**
Dėl unikalios formos maitinimo buteliuką lengva suimti ir laikyti bet kuria kryptimi – tai itin patogu net mažytėms kūdikio rankytėms.
5.0
iš 5
22
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
monikaG94
29/01/2016
Polska
AVENT najlepszy
Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
aneczka84
29/01/2016
Polska
AVENT najlepszy
Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
IwonkaB
16/05/2015
Polska
Polecam
Butelka Classic+ - jest bardzo wytrzymałą butelką; - jest bardzo lekka; - łatwa w utrzymaniu czystości; - posiada dobry system odpowietrzania; - nie powoduje kolek u dziecka; - dziecko nie ma problemu z trzymaniem butelki; - ma ładny, zgrabny fason. Polecam dla wszystkich maluszków.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF680/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF680/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011
Atliktas klinikinis tyrimas parodė, kad 2 savaičių kūdikiai, maitinami „Avent“ buteliuku, buvo ramesni nei tie, kurie buvo maitinami kito populiaraus gamintojo buteliuku, ypač naktį.