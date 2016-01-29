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Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent„Classic“ kūdikių buteliukas

SCF680/17

5

| (22) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*

Mūsų klasikiniu buteliuku motinos pasitiki jau 30 metų, daugelis motinų ir toliau renkasi šį buteliuką. Naudojant šį buteliuką maitinti kūdikį būna malonu ir paprasta; kliniškai įrodyta, kad jis sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius.*

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Pasitiki jau 30 metų

Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*

  • 1 buteliukas

  • 4 oz / 125 ml

  • Naujagimiams skirtas čiulptukas

  • 0 mėn. ir daugiau

Lengva žįsti dėl unikalaus vožtuvo ant čiulptuko

Išskirtinis vožtuvas, esantis ant čiulptuko, lankstosi pagal kūdikio maitinimosi ritmą. Pienas tekės kūdikio kontroliuojama tėkme ir tai apsaugo nuo persivalgymo ir atpylimo, raugėjimo ir dujų.

Klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad kūdikiai tampa daug ramesni

Klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad kūdikiai tampa daug ramesni

Miegas ir maistas yra svarbiausi kūdikio fizinės ir psichinės sveikatos elementai. Atliktas klinikinis atsitiktinių imčių tyrimas, kuriuo buvo siekiama nustatyti, ar kūdikių maitinimo buteliukai turi įtakos „kūdikio elgesiui“. Nustatyta, kad „Philips Avent“ klasikinis buteliukas neramų kūdikio elgesį per dieną sumažina maždaug 28 minutėmis, palyginti su kitu lygintu buteliuku (46 min. prieš 74 min., p=0,05). Tai ypač pasitvirtino naktį.**

Ergonomiška forma – maksimalus komfortas

Ergonomiška forma – maksimalus komfortas

Dėl unikalios formos maitinimo buteliuką lengva suimti ir laikyti bet kuria kryptimi – tai itin patogu net mažytėms kūdikio rankytėms.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

22

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

29/01/2016

Polska

Polska

AVENT najlepszy

Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

29/01/2016

Polska

Polska

AVENT najlepszy

Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

16/05/2015

Polska

Polska

Polecam

Butelka Classic+ - jest bardzo wytrzymałą butelką; - jest bardzo lekka; - łatwa w utrzymaniu czystości; - posiada dobry system odpowietrzania; - nie powoduje kolek u dziecka; - dziecko nie ma problemu z trzymaniem butelki; - ma ładny, zgrabny fason. Polecam dla wszystkich maluszków.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF680/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF680/17 Butelka dla niemowląt Classic +

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011

  2. Atliktas klinikinis tyrimas parodė, kad 2 savaičių kūdikiai, maitinami „Avent“ buteliuku, buvo ramesni nei tie, kurie buvo maitinami kito populiaraus gamintojo buteliuku, ypač naktį.